乘坐大王蓮在桃園！草編DIY、賞蓮一次滿足

佇立在蓮荷園休閒農場前草編大象是老闆親手編織的藝術品。（圖：中時電子報/提供）

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中時電子報
綜合報導

位於桃園市觀音區的金華路上，有一隻顯眼的草編動物佇立在蓮荷園休閒農場前，有時是大象、有時是頭牛，原來這都是出自老闆親手編織的藝術品。

整個蓮荷園佔地2公頃，建有一座稻草博物館作為失傳技藝，博物館展示了館主好手藝，無師自通編出的12生肖、18般農具等多項藝品。此外，也列有專區展示外國草編藝品，古早味十足！

園內種有多品種的蓮花供民眾欣賞、拍照。（圖：中時電子報/提供）

農場內設有五行八卦迷宮，有多種蓮花品種，分別有大賀蓮、娃娃蓮、建蓮、九品香水蓮、萍蓬草、牡丹蓮、大灑錦等。片片的蓮田間有錦屏藤步道、瓜棚步道和木板橋，貫穿數個小蓮田，讓遊客能夠近距離欣賞各處盛開的蓮花。蓮田旁還有種植翠蘆莉、天堂鳥、野薑花及各式香草植物和藥草植物。

老闆親自帶領小朋友親手製作荷葉米苔目。（圖：中時電子報/提供）

比起一般的觀光農場，蓮荷園反而有一股充滿淳樸自然的風格，特別顯得靜雅清幽。園內還有體驗活動，像是古早農具結草繩體驗、扎稻草人、草鞋製作教學、冬季挖蓮藕、控土窯DIY、蓮園炭烤及剝蓮子等多項DIY戶外教學活動。其中，最熱門的活動就是乘坐霸王蓮，巨大的蓮葉可以乘載一個成年人的體重，許多遊客都慕名而來，搶著與大王蓮合照。

最後，園區後方還有個環繞在牡丹蓮花叢中的圓形小島，中間設有古井，在此洗手後可去後方的「五行八卦迷宮」，迷宮是由金露華所圍成，依照指示走出迷宮，據說可以轉運！還有古農具碾米活動等，非常闔家蒞臨參觀體驗。

(中時電子報)

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