以香港南韓福岡為據點 日本破獲跨國黃金走私集團

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九州福岡縣警方與門司海關自今年2月以後，破獲以香港、南韓、福岡為據點的跨國黃金走私集團，並以違反《關稅法》逮捕、起訴了南韓和日本的17名男女。這個走私集團的各據點分別負責搬運、監視、回收、銷貨，疑日本黑道組織也參與其中。

《日本經濟新聞》報導，日本搜查關係人士透露，一群南韓人從南韓走私金塊到福岡機場時，被福岡縣警方和海關逮捕，他們在日本出售了約8噸的金塊，相當於總價400億日圓(約新台幣109億元)。

走私集團買進金塊時不用消費稅，到日本出售時則加上消費稅，走私集團光賺取差額便有約32億日圓的進帳。

集團中的兩人2017年10月31日到福岡市JR博多車站附近的銀樓銷貨，他們跟店員說:「因為從事貿易業，所以會定期採購貴金屬」「因為總公司在東京，希望能在東京拿到賣金塊的錢」。店員經鑑定後以2億7500萬日圓成交。

他們供稱，走私的金塊都是託南韓的情侶或帶小孩的家庭等共5組人，分別從釜山帶進福岡機場。走私集團在南韓的社群網站上，以「1次25萬日圓的工作」等魅人的廣告招募運貨人，並讓他們每人在褲子口袋藏約6公斤的金塊到日本。

走私集團擔心受託人將金塊捲跑，還派人在機場監視。送貨人在福岡市內的飯店交貨後，再由日本人拿到銀樓賣。負責變賣的日本人口中所說的「總公司」是家空頭公司，負責人是黑道組織工藤會的前組員，因此警方懷疑有黑道介入。

(中時 )

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