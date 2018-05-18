傳承歷史「霧峰林家文物紀念館」年底完工

2018年05月18日 10:45 中時 林欣儀

響應國際博物館日，明台高中宣布「林獻堂文物館」將擴大轉型為「霧峰林家文物紀念館」。(明台高中提供)

為響應「台灣518國際博物館日」活動，明台高中對外宣布，將原有的「林獻堂文物館」擴大轉型為「霧峰林家文物紀念館」，未來將展出霧峰林家歷史相關文獻、文物與生活用品，此外，台灣現存唯一早期私人書院「蓉鏡齋」正進行重建，兩者將於年底完工開放。

在台中市政府文化局指導下，長期致力推動教育文化工作的明台高中董事長林芳媖指出，為讓更多人體會到先人的努力與榮耀、重視在地文化與歷史傳承，已著手籌備「霧峰林家文物紀念館」，展區並將由原本的100坪擴增至250坪。

明台高中表示，「霧峰林家文物紀念館」將保留傳統目標，並增加現代、科技元素，展出台灣議會之父林獻堂等人過往的歷史文物，盼讓觀者了解這個與台灣共同成長的家族。

正在進行重建的「蓉鏡齋」興建於1838年，原為林家先祖林奠國住宅，並於1887年由林文欽改建為私人學院，其前庭仿孔廟形制、設有半圓形泮池，建築風格為二進書院格局，是台灣現今僅存的私人書院。

「蓉鏡齋」在日治時代更與「櫟社」結合，教授台灣民眾漢文、詩學，是中部最重要的漢學教育中心，其建築具歷史價值，同時彰顯台灣舊學堂文化與教育特色。林芳媖說，「蓉鏡齋」與「霧峰林家文物紀念館」年底完工後，盼藉它們講述台灣文化的生生不息。

(中時 )