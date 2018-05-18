淡水不只夕陽美！漁人碼頭「草屋涼亭」飄峇里島風

2018年05月18日 10:39 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

盛夏旅遊那裡好？搭捷運來淡水走走吧！淡水漁人碼頭於商店街前新設了18處草屋涼亭！夏天時可在此避暑乘涼，還能拍出彷彿如峇里的美照！夕陽是漁人碼頭最美麗的自然風景，情人橋是漁人碼頭最著名的人文地標，為使過往的遊客可以一覽淡水漁人碼頭自然、人文風采，希望透過草屋涼亭提供遊客休憩並用不一樣的視角體驗淡水漁人碼頭。

淡水漁人碼頭的自然景觀，在不同時刻展現出天空多層次的顏色變化，美不勝收。在風光明媚的午後，享受一個人悠閒的生活，或是三、五好友聯絡感情，要找個地方可以觀賞著夕陽映照在海上的波光粼粼，看著漁人小船在港內隨著波浪搖搖晃晃，感受自然景觀的洗滌，讓人有種心曠神怡、無憂無慮的感觸。

草屋涼亭觀賞漁人碼頭美景。（新北市漁業處提供）

這地方就在淡水漁人碼頭商店街前草屋涼亭。入夜後情人橋變換五彩燈光，更呈現另外一種情調，民眾在草屋涼亭柔美的燈光下，夜景能深深感受到漁人碼頭滿滿的浪漫，也成為民眾約會的好去處。

而商店街規劃入口意象「我在淡水漁人碼頭」，為漁人碼頭新設打卡地標，周遭亦有設置草屋涼亭，民眾坐在此處不僅可以一覽漁港的風貌、情人橋的雄偉，更可以坐望出海口，體驗大自然的雄偉。

農業局表示，想要一日輕旅行，找個捷運可以到的地方，淡水就是一個非常好的選擇。除了欣賞美麗的碼頭景色與逛逛熱鬧的老街以外，與家人、好朋友一起到淡水漁人碼頭觀賞淡水暮色，步行情人橋，休憩草屋涼亭，享受愜意的漁人碼頭。

(中時電子報)