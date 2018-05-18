許信良籲蔡習會談「打破僵局是領導人使命」

2018年05月18日 12:17 旺報 潘維庭

亞太和平研究基金會董事長許信良。（潘維庭攝）

亞太和平研究基金會董事長許信良18日提到兩岸關係時呼籲，打破僵局是領導人使命，兩岸領導人都該有這種使命感，「冰凍三尺非一日之寒」，除了領導人直接會談，否則無法打開歷史遺留下來的僵局。

中華港澳之友協會18日舉行「兩岸關係發展與前瞻」座談會，許信良指出，習近平、蔡英文都不希望僵局繼續下去，自己也不認為這困局無解。蔡總統講用中華民國憲法、兩岸關係條例處理兩岸事務，跟大陸要求的共同的政治基礎，「我不認為有太大差距，也沒有重大距離」，除了「兩句真言」（九二共識、一中各表），並沒有真的不同，他希望人民給蔡總統更大鼓勵，只要不設前提、對等關係，蔡總統願意與習近平會談，「這都是很好的態度」。

許信良也提到，中美對抗，從建設性的伙伴關係變成戰略性的對抗關係，沒有一個亞洲國家只敢選一邊站，「我們總統也不會選邊站」，但若僵局一直不能打開，台灣會變得沒有選擇。

他表示，川金會安排在新加坡有特別意義，北韓、大陸與美國都要跟新加坡學習「照顧人民」，人民行動黨執政超過60年，「領導人連任並不是問題，但重要讓人民選舉、有選擇」，川普連歐記健保都要砍，應該跟新加坡學習以社會福利照顧人民。

(旺報 )