NBA》綠軍季後賽客場1勝4敗 替補成隱憂！

史馬特強調，綠衫軍想在客場贏球，必須要比對手先揮出第1拳。(美聯社)

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中時電子報

將於20日前往克里夫蘭踢館的塞爾提克，在今年季後賽客場戰績，只拿難堪的1勝4敗，唯一的客場勝利就是攸關重大的東區準決賽G3，如今面臨東區冠軍賽G3與G4都在客場進行，綠衫軍最需擔憂的還是替補戰力能否振作！

儘管塞爾提克今年季後賽主場擁有9勝0敗傲人戰績，來到客場卻變1勝4敗，問題出在主場每100回合能夠攻下111.9分的綠衫軍，到了客場變成只有99.9分，每100回合的失分也從主場的101.1分，變成客場的109.3分。

更讓塞爾提克總教練史蒂文斯頭痛的麻煩，就是先發陣容來到客場作戰，仍有高達45％的投籃命中率，可是替補陣容的命中率卻僅33％，如此懸殊的先發與替補表現，將會造成塞爾提克在客場，很容易遭對手轉眼拉開雙方差距。

面對這次客場作戰的壓力，塞爾提克替補後衛史馬特表示，「我們在客場打不好，對手絕對會抓緊這個弱點，但籃球就是如此美妙，你只能一場一場來，永遠不可能知道會發生什麼事，我們會努力照比賽計畫走，做好一切準備。」

「我們必須成為最先出拳的那一方，去到其他球隊的球場，你不可以讓對方比你更早掌握領先優勢，」史馬特說，「我知道這會很艱難，所以我們必須更加強硬面對G3，然後率先揮出第一拳！」

(中時電子報)

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