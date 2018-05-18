斯文里三期整宅今開拆 反對戶批北市府掠奪

斯文里三期公辦都更今動工拆除，不同意戶在場外舉牌抗議，痛批市府選配部公開透明，根本是掠奪民宅的行為。（林縉明攝）

友善列印
中時

北市斯文里三期公辦都更案，北市府今舉行拆除工程動工，市長柯文哲親自到場主持，不同意戶也到場抗議，但被優勢警力擋在外不得進入，氣得大罵，不同意戶強調，市府選配機制有問題，過程不透明、不公開，接下來將提出法律訴訟，由司法來還給他們公道。

歷經20餘年的斯文里三期整宅，北市府歷經3年溝通協調，取得全體98%住戶同意，今舉行拆除工程動工季新廈命名典禮，新廈命名為「斯文首善」，預計3年後完工。

斯文里三期公辦都更至今仍有6戶、4人不同意，有不同意戶今天一早就在會場外聚集，手舉「假公辦真掠奪」等標語抗議，但在數十名警力包圍下，不同意戶僅能在距離會場約10公尺表達訴求。

「我們犯什麼法，為什麼不敢讓我們進去？」不同意戶表示，馬路是公共空間，難道連走路發表言論自由都沒有，走到哪裡都有警察緊跟，還不讓他們進入會場向柯文哲表達訴求，質疑北市府難道都更不透明、不公開就是所謂的「居住正義」。

副市長林欽榮表示，斯文里三期公辦都更過程公開透明，市府也與住戶充分溝通，促成大多數住戶同意順利推動公辦都更，林欽榮強調，既然困難度高的斯文里三期公辦都更都推得動，全台灣沒有推不動得公辦都更案，後續將著手辦理斯文里一、二期整宅、南機場等公辦都更。

(中時 )

關懷弱勢 永隆國小學童包粽送愛… 護航深澳燃煤電廠各式理由浮出 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。