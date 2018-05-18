斯文里三期整宅今開拆 反對戶批北市府掠奪

2018年05月18日 11:42 中時 林縉明

北市斯文里三期公辦都更案，北市府今舉行拆除工程動工，市長柯文哲親自到場主持，不同意戶也到場抗議，但被優勢警力擋在外不得進入，氣得大罵，不同意戶強調，市府選配機制有問題，過程不透明、不公開，接下來將提出法律訴訟，由司法來還給他們公道。

歷經20餘年的斯文里三期整宅，北市府歷經3年溝通協調，取得全體98%住戶同意，今舉行拆除工程動工季新廈命名典禮，新廈命名為「斯文首善」，預計3年後完工。

斯文里三期公辦都更至今仍有6戶、4人不同意，有不同意戶今天一早就在會場外聚集，手舉「假公辦真掠奪」等標語抗議，但在數十名警力包圍下，不同意戶僅能在距離會場約10公尺表達訴求。

「我們犯什麼法，為什麼不敢讓我們進去？」不同意戶表示，馬路是公共空間，難道連走路發表言論自由都沒有，走到哪裡都有警察緊跟，還不讓他們進入會場向柯文哲表達訴求，質疑北市府難道都更不透明、不公開就是所謂的「居住正義」。

副市長林欽榮表示，斯文里三期公辦都更過程公開透明，市府也與住戶充分溝通，促成大多數住戶同意順利推動公辦都更，林欽榮強調，既然困難度高的斯文里三期公辦都更都推得動，全台灣沒有推不動得公辦都更案，後續將著手辦理斯文里一、二期整宅、南機場等公辦都更。

(中時 )