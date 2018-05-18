國際羽總可望通過計分制改革 戴資穎利多消息

國際羽總預定在18日於泰國曼谷召開理事會，會中將通過賽制變革，對於進攻型的戴資穎相當有利。(中華羽協提供／資料照)

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中時電子報

國際羽球總會(BWF)預定在18日於泰國曼谷召開理事會，會中有可能通過賽制改革案，將原本的3局2勝21分制，改為5局3勝11分制，主要目的是為了增強比賽可看性，同時也縮短比賽時間，一旦通過，2020東京奧運就會正式施行，對於進攻型的戴資穎可說是利多消息。

國際羽球在近20年來不斷進行變革，從最原先的發球局21分制，5局3勝7分發球局制，但效果不彰，2002年就廢止，此後改為男單與男雙3局2勝15分制，女單、女雙和混雙3局2勝11分制，之後又改為除女單3局2勝11分制外，其他4項皆為3局2勝15分制。

2005年為了縮小強弱差距、適應電視轉播等原因，計分制再次變革，廢止爭奪發球局的15分制，改為每球得分的21分制。

但這個計分制度依舊無法改變冗長的比賽節奏，經常出現打到半夜的賽況，進而減少了民眾觀看的喜愛。因此，BWF決定再度動起腦筋，打算推動5局3勝11分制。前大馬球王李宗偉表示，此制度對於擅長進攻的球員佔有優勢，而對於防守型的球員就相當不利了，未來賽場上就看誰先調整好心態，就能擁有較高的勝率。

此外，BWF也有意通過固定發球高度的新規定，發球選手的高度不得超過115公分，這個規定引起不少爭議，尤其是身材高大的選手更顯得不利，丹麥名將安賽龍甚至發布一段跪地發球的短片來嘲諷這項制度。

BWFF解釋，發球對於雙打比賽是一項很講究的技術，由於球網的高度是一定的，假如不限制發球高度的話，對於身材高大球員是非常有利的，因此在公平原則下才會做出這種限制考量。BWF主席拉爾森強調，這次理事會至關重要，一旦通過就會送交19日會員大會表決，希望藉此改革提升比賽可看性，進而達到推廣效用。

(中時電子報)

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