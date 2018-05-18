影》振奮！墜地傘兵能睜眼 昏迷指數回升到11

2018年05月18日 11:14 中時電子報 張達智 、 黃鈺潔 、中國時報/ 陳淑娥 、中國時報/

梧棲童綜合急診部主任吳肇鑫表示，秦良丰目前生命徵象穩定，生命指數上升至11分。（陳淑娥攝）

漢光預演傘兵高空墜地的上兵秦良丰。(取自臉書)

墜地傘兵秦良丰傳出好消息！今早童綜合醫院舉行記者會，表示秦良丰已可聽得懂指令，並可以眨眼皮配合指令，昏迷指數從昨天的7回升到11（正常人昏迷指數為15）。目前高位頸椎脊髓損傷是治療重點，目前不需要開刀，仍採藥物治療。

梧棲童綜合急診部主任吳肇鑫表示，秦良丰目前生命徵象穩定，血壓在接受範圍內，昨晚家長叫他睜、閉眼，有時候配合不是那麼明確；今天部長看他時，請他睜閉眼，指令是聽得懂也能配合；而語言部分因有插管，只有1分；運動部分，是可以透過眼皮上下轉動等等，所以評斷昏迷指數是11分。

吳肇鑫說，因患者手腳活動差，在生命徵象穩定後，今早照核磁共振，而因在高處墜落後，下巴有過度伸展傷害，早上發現他有高位頸椎脊髓損傷，會導致手腳活動無法配合。昨天到院時的顱內出血、胸部血胸、氣胸等問題，大致上都已排除，目前治療重點在高位頸椎脊髓損傷，患者目前不需要開刀，仍採藥物治療。

26歲的秦良丰是陸軍航特部上兵，昨（17日）清晨參與國軍漢光演習預演，在台中清泉崗基地高空跳傘，因主副傘沒有開啟完全、吃風不足，從1300呎高空、相當於130層樓高墜地，緊急送醫。一開始秦良丰的昏迷指數僅有3，經過4小時搶救後昏迷指數升到7，今天狀況持續好轉，令人振奮。

(中時電子報)