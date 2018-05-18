川普白宮會劉鶴 美陸貿易談判首日未有突破

2018年05月18日 11:19 中時 江靜玲

美國總統川普17 日在白宮接見了率領中國大陸貿易代表團前來華府與美方談判的大陸國務院副總理劉鶴。但美陸代表團在17日首日談判結束後，均未宣布取得任何進展，白宮表示，雙方同意在周五(18日)繼續討論。

白宮新聞室17日晚間發布聲明指出，川普政府官員和中國政府代表團已展開一系列會談，此為正在雙方正在進行貿易討論的一部分。

白宮表示，美方官員轉達了川普總統與中國大陸建立公平貿易關係的明確目標。川普總統並在白宮會見了大陸代表團，美方官員也參加了這項晤面。美陸雙方同意星期五繼續討論。

川普在17日美陸談判剛開始時，在白宮會晤北約秘書長史滕柏格時則公開表示，他對會談成功達成協議持「質疑」態度，因為大陸多年來「被寵壞了」。川普同時指稱，歐盟和其他國家也都被寵壞了，「因為他們總是從美國這裡得到100%他們想要的。」

川普說，美國去年對中國大陸的貿易損失達5000億美元，聲稱美國遭到大陸「掠奪」。

川普並主動談中興懲處案，強調是他的政府決定懲罰中興電訊。川普說中興對美國國家和經濟做了很多糟糕的事，但中興也從美國供應商購買很多組件。川普並透露，中國大陸國家主席習近平請他「看一下」這個案子。

川普表示，「不管我們在中興問題上做什麼，這只是整體協議的一小部分。我只能告訴你們這點：。我們和中國大陸會搞好的但願大陸會滿意，我們會滿意。」

川普的首席經濟顧問庫德洛17 日則對福斯商業台說，有關中興的討論焦點是重新審議美國的懲罰措施，並非徹底免除執法行動。

庫德洛說，白宮預計大陸將在會談上提出一項建議，以期讓雙方協商可繼續下去，並得以舉行更多的談判。”

(中時 )