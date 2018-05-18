蔡政府施政2週年 藍委射倒總統府積木 橘委提滿江紅成績單

2018年05月18日 12:23 中時 鄭舲

蔡政府執政將滿兩週年，國民黨立法院黨團及親民黨團今天都舉行記者會，檢視蔡政府施政兩年表現。國民黨團質疑民進黨政府空汙、缺電、低薪、進口核食、卡管等五大缺失，並以彈弓射出國民黨徽的抱枕，射向總統府做成的積木，表達人民憤怒。親民黨團則公布民進黨「完全執政期中考成績單」，多科都死當「滿江紅」，呼籲蔡政府應終止政黨惡鬥，務實面對國家難關。

國民黨團今與台北市長參選人丁守中、基隆市長參選人謝立功、桃園市長參選人陳學聖、新竹市長參選人許明財及多位立委在立法院議場前舉行記者會，批評政府在能源、勞工、拔管、食安與兩岸政策的嚴重過失與倒退。

丁守中批評，蔡政府不負責任，將力促雙北合作，拒蓋燃煤電廠。謝立功嗆行政院長賴清德，若找得到「乾淨媒」，他願意吞下去。陳學聖則質疑，教育部長吳茂昆卡管、插管、拔管，堪稱無恥。

親民黨團也舉行記者會檢視蔡政府執政表現，黨團總召李鴻鈞表示，在民進黨執政下，問題叢生，民生方面萬物齊漲生活壓力大，但實質經常性薪資跟不上物價上揚，舉債持續惡化，人民負債越來越多，國內投資成長率低落，青年失業問題嚴重，大學在國際上的排名也直直落。

親民黨立委陳怡潔說，最近幾份民調數字顯示民進黨政府已經多科「死當」，嚴重性已經不只是「留校察看」，雖然蔡總統認為只是「改革的陣痛期」，但是如果不能改善，卻可能是「百病叢生的潛伏期」，她希望蔡總統可以翻轉民調，不要再以「拒馬代替溝通」、「傲慢取代謙卑」，拚選舉不如拚政績，搞政治不如救民生，才是全民之福。

(中時 )