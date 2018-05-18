調查局全台動員辦國土保育案 一口氣約談71嫌

2018年05月18日 11:35 中時 陳志賢

交通部觀光局3月底公布全台濫墾山坡地經營露營區、觀光農場，各界關切國土遭濫墾問題嚴重，法務部調查局17日動員台北市調查處等17個外勤處站及近200名調查人員，同步於北、中、南、東等地查緝違法經營露營區、非法佔用國有或國家公園土地、濫墾山坡地及破壞水土保持等案件，搜索業者營業處所8處，並約談犯罪嫌疑人71人到案。

交通部觀光局3月底，公布全台879家露營場調查結果，其中非法業者高達442家，超過半數、230家位於山崩地滑地質敏感區，比例相當高。

為此，調查局配合交通部觀光局所公布各地大規模開發濫墾山坡地經營露營區或觀光農場等資訊，經深入調查後展開首波查緝行動。

調查局表示，全國大查緝行動中，較令人矚目者為一、東部花蓮玉里地區全國最大滑草場露營區，違法開發山坡地達6萬5000平方公尺，面積有8個足球場之大，平日吸引不少民眾前往住宿體驗。

二、台中和平及后里地區計有4家業者竊佔國有地或違法於山坡地開發經營生態農場或親子露營區，合計面積達4萬5074平方公尺，中部地區民眾經常舉家前往消費住宿。

三、南台灣墾丁國家公園範圍內，共有12家主題民宿業者長期佔用國有地違規增建，違規經營面積達4萬2100平方公尺。

四、新北市石碇地區有業者長期佔用國有地，開挖整地興建道路及建物，用於栽植溫室蔬果及培育落羽松樹苗，經營生產農場對外販售，竊佔國有土地面積達10萬平方公尺。

另調查局查出，新北市三峽及平溪地區，有地方人士假借慈善基金會名義，無視主管機關行政裁罰，大規模佔用國有林地，闢建宮廟或道場供不知情信徒參拜，違法開發面積超過1座高爾夫球場，嚴重破壞生態。

調查局指出，國人多不知非法露營場或農場位於「山崩與地滑地質敏感區」，或處於特定水土保持區、土石潛勢溪流範圍，潛藏山崩或地滑危險，為保障國人「住」與「玩」的安全，調查局適時介入偵辦，以阻止危害繼續擴大，後續仍將從速、從嚴偵辦大規模竊佔國有地、土地超限利用、環保犯罪等案件，以有效嚇阻不肖業者破壞國土大賺黑心錢，並呼籲社會大眾勇於檢舉，共同保育國土資源及永續發展。

(中時 )