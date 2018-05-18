護航深澳燃煤電廠各式理由浮出 網：幹話王爭霸戰

深澳電廠議題釣出一堆幹話王。(圖/本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導

為建深澳燃煤電廠，環保署長李應元促「公投」、行政院長賴清德指是「乾淨的煤」，被民眾批為幹話王後，總統府祕書長陳菊最近一席新北市機車全台灣最多，汙染程度超過深澳發電廠」，也被新北機車族罵翻，網友批說，「說備轉容量太高，現在為何又急忙蓋空污電廠」、「前高雄市長在檢討新北之前，要不要先看高雄有多少摩托車阿」。

《聯合報》今將網友對民進黨為護航「深澳」說出各式理由的反應，一一列出，其中行政院長賴清德於3月16日在媒體堵訪時說，深澳燃煤電廠所用的煤是乾淨的煤，不只當地居民批賴清德說謊，網友更罵他是「年度幹話王」。

行政院發言人徐國勇隔天17日澄清「乾淨的煤」，就是指含硫量低而高熱量的「無煙煤」，惹怒網友，想送徐國勇「姑婆芋」，而行政院政務委員張景森於4月接受電台訪問時說，「只要北、北、基、宜、桃5縣市承諾節電10％ ，就可不蓋深澳電廠」讓同黨的桃園市長鄭文燦、陳金德都不敢領教。

環保署長李應元4月接受專訪時，要求用公投表決要核四還是要深澳，他也再度賭上烏紗帽，承諾如果大家選擇核四，他願意下台承擔責任，遭網友罵翻。

今年將參選新北市長的蘇貞昌，則是在媒體訪問此議題時閃躲，被批「廢話王」；另外，蔡英文挺賴清德，指「深澳電廠所採用的機組跟技術，是一個最好的機組跟技術，能夠達到超超臨界的水準，在這種水準下，其實已經非常接近天然氣發電的程度」也遭網友酸爆。

網友批，「前高雄市長在檢討新北之前，要不要先看高雄有多少摩托車阿」、「看看民進黨先前的言論，胡言亂語毫無遠見。廢核騙選票，當選再重啟核電。說備轉容量太高，現在為何又急忙蓋空污電廠。當年激烈抗議美牛，如今執政未（為）何不禁。難怪厚臉皮官員橫行」。

(中時電子報)

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