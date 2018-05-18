《全台最速報》近日感觸多？柯P出席活動哽咽致詞

近日感觸多？柯P出席活動哽咽致詞

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中時電子報
綜合報導

◎近日感觸多？柯P出席活動哽咽致詞

台北市長柯文哲日前上廣播節目受訪後，不僅專訪言論藍綠不討好，周三民進黨選對會也做出「白綠分手」的決定，可謂蠟燭兩頭燒。他今天早上出席斯文里三期公辦都更動工典禮，被發現一度哽咽，是否感觸良多？柯坦言，看起來風光動工，背後是超過100場說明會、府內無數場會議，「有時間的話，應該多做點事，但沒辦法，我們要花時間應付各式各樣的政治攻擊。」

◎花媽選台北市長？許立明：可能性不高

總統府祕書長陳菊一句「尊重選對會決定」，被外界解讀是鬆口參選台北市長，長期擔任花媽副手的高市代理市長許立明18日直言，「花媽選台北市長可能性不高」，他說，為台灣擔任任何角色是花媽一生信念，但現階段還是全力輔佐小英、賴清德政治改革，才是花媽最重要的使命。

◎阿里山森林遊樂區 傳遊客墜橋不治

阿里山森林遊樂區內受鎮宮附近，18日上午驚傳有名53歲張姓男遊客，不明原因墜落香林橋下，約5公尺深溪谷；嘉義縣消防局勤務中心上午8點39分獲報，立即將他吊掛上岸至路邊，已無生命跡象，後送往香林衛生室就醫，仍宣告不治。

◎白屯媽祖抵雲林 10萬信眾擠爆北港

全國歷史最悠久、步行最遠的苗栗通霄白沙屯媽祖今年挑戰36小時急行軍200多公里進香，18日上午抵達雲林縣北港鎮，10多萬信徒隨香，擠爆北港街頭，在長達2、3公里的陣頭引領下進朝天宮安座，預計19日凌晨刈火後起駕回鑾。

(中時電子報)

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