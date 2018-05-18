搜尋速度快5倍 「中國天眼」FAST望遠鏡升級

俗稱「中國天眼」的500公尺口徑球面無線電望遠鏡。（圖/新華社）

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中時電子報

據中新社報導，位於貴州貴陽的「中國天眼」、500公尺口徑球面無線電望遠鏡（FAST），日前進行升級工程，將安裝國際上首臺、由大陸與澳洲共同打造的19波束L波段接收機，預計6月初即可投入使用。科學家研判，升級後的天眼將可讓搜尋天體的速度增快5倍，協助他們探測更多天體星球目標。

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中國大陸與澳洲於2015年聯手，投入2000多萬人民幣（約1億台幣）經費，經過一年多的研發和設計，成功打造出世界上第一臺19波束L波段接收機。新的接收機，可以讓天眼更靈敏且接收更多的來源，也能觀測宇宙中不同距離、不同方向的中性氫譜線，讓「天眼」能更有效率地發掘宇宙的歷史，甚至尋找可能存在外星生命的星體。

巨大的天眼望遠鏡內部，工程人員正努力注意結構。（圖/新華社）

於2011年開工、利用貴陽山區的喀斯特窪地設立的「天眼」球面無線電望遠鏡，於2016年完工落成，由中國科學院國家天文台負責運作。它的啟用，也打敗波多黎各的阿雷西博天文台，成為世界上最大的單面口徑球面無線電望遠鏡，預估總工程經費高達7億人民幣（約35億台幣）。由於外形像一隻鍋子，讓它的接收面積能達到30座足球場之大，

雖然仍在摸索階段，但「天眼」從啟動至今，也成功探測到12顆脈衝星（Pulsar），這是一種軌道周期很短、但當兩枚同性質的脈衝星，彼此極強的引力輻射會讓距離愈來愈近，引發軌道週期變化，經嚴密觀察紀錄下，能夠印證重力波（Gravitational wave）的存在，進而證明愛因斯坦（Albert Einstein）的廣義相對論（General relativity）。這也是當代天文學界研究中，非常重要卻極為困難的一個研究領域。

(中時電子報)

文章來源：“天眼”升級FAST巡天提速5倍 將會發現更多脈衝星

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