國家人權博物館揭牌 大觀事件自救會到場抗議

2018年05月18日 12:40 中時 葉書宏

文化部國家人權博物館今（18日）上午10時許，舉行揭牌儀式。（葉書宏攝）

文化部國家人權博物館今（18日）上午10時許，舉行揭牌儀式。（葉書宏攝）

行政院長賴清德、文化部長鄭麗君、行政院發言人徐國勇等今（18日）上午10時許出席文化部國家人權博物館揭牌儀式，大觀事件自救會成員到場抗議，他們高舉「強拆大觀，何來人權」白布條，他們痛批政府便宜行事，強迫住戶搬遷，不時呼喊口號，警方依法舉牌警告，所幸未有進一步衝突。

賴清德致詞時表示，國家人權博物館成立有三大意義，第一是向受難者致敬，歷史雖然遠去、時空變化，但無論何時、何地，聽到受難者的故事，回想他們用血肉之軀對抗強權，何等勇敢，聽了眼淚都會留下來。

大觀事件自救會成員到場抗議，他們高舉「強拆大觀，何來人權」白布條。（葉書宏攝）

大觀事件自救會成員到場抗議，他們高舉「強拆大觀，何來人權」白布條。（葉書宏攝）

賴清德提到，第二要走出打開心裡的窗、走自己的路，1944年國民黨政府接受日本統治的台灣，之後一連串的法令，國民黨政府數十年統治，不時都有聽到、看到有人被逮捕、槍殺，台灣的人民不敢說、不敢聽、不敢問，心靈都在黑暗的角落，代表台灣社會要打開打開心裡的窗、走自己的路，尋求民主的價值、真相，走向和解的路、團結。

賴清德表示，第三則是用國家力量成立，代表在總統蔡英文帶領下，以往人權最大的加害者就是政府，如今用政府成立人權博物館，代表政府站出來第一線，不會走向以前錯誤的路，反而會保護台灣民主發展、人權，代表台灣社會充滿勇氣，反省歷史、正視歷史；蔡總統外表溫柔但內心堅強，她的決心意志讓人敬佩，是轉型正義的一部分。

(中時 )