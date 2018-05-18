陸商務部決定 終止對美進口高粱「雙反」調查

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就在陸美新回合經貿磋商進行過程中，今天上午，大陸商務部發佈公告稱，終止對原產於美國的進口高粱反傾銷、反補貼調查，並且將如數退還徵收的反傾銷臨時保證金。商務部曾於4月17日發佈對原產於美國的進口高粱的反傾銷初裁公告，並決定於4月18日起採取臨時反傾銷措施。

據商務部發布的最新公告，本案調查過程中，調查機關收到大量下游用戶的反映，認為案件調查將會提高下游養殖業成本，對原產於美國的進口高粱採取反傾銷反補貼措施影響廣大消費者生活成本，不符合公共利益。

公告稱，經調查，調查機關發現近期大陸國內豬肉價格持續下降，許多養殖戶生計面臨困難，在此情況下，對原產於美國的進口高粱採取反傾銷反補貼措施不符合公共利益。因此，商務部決定終止對原產於美國的進口高粱反傾銷、反補貼調查，並且將如數退還徵收的反傾銷臨時保證金。

今年2月4日大陸商務部曾分別發佈第12號和第13號公告，決定對原產於美國的進口高粱進行反傾銷和反補貼立案調查。當時商務部新聞發言人高峰表示，近幾年美國對大陸高粱出口數量激增，導致大陸國內產業同類產品生產狀況、財務狀況受到損害，因而商務部門決定發起貿易調查，這是一起正常的貿易救濟案件。

在4月的反傾銷初裁公告中，商務部再次提出，原產於美國的進口高粱存在傾銷，大陸國內高粱產業受到了實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係。根據裁定，自2018年4月18日起，進口經營者在進口原產於美國的進口高粱時，應依據裁定所確定的各公司保證金比率（178.6%）向中華人民共和國海關提供相應的保證金。

(中時 )

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