雙北連線有望？侯友宜：可以一起合作！

2018年05月18日 12:38 中時 李其樺

國民黨新北市長侯友宜今（18）日上午來到新北市瑞芳日間托老中心，和每位長者握手互動、噓寒問暖，氣氛融洽。（李其樺攝）

國民黨新北市長侯友宜今（18）日上午來到新北市瑞芳日間托老中心，和每位長者握手互動、噓寒問暖，氣氛融洽。問及未來選戰是否有可能雙北連線？侯友宜說：「只要提出好的政見，大家可以一起合作！」

侯友宜表示，社區因為有托老中心，讓長輩可以得到更好的照顧，因為偏鄉很多老人家生活習慣，不願意到托老中心來，希望居家照顧服務員可以走到社區一線，政府要搭配居家照顧服務員，讓長者可以得到適當的照顧，這是很重要的方向。

對於總統府祕書長陳菊可能代表民進黨選台北市長，侯友宜表示，陳菊從擔任高雄市長，然後到總統府當秘書長，最近又被老縣長（蘇貞昌）請去當競選主任委員，可說是重量級人物，聽說陳菊最近要去參與台北市長選舉，最後扮演甚麼腳色對新北市造成甚麼影響，等塵埃落定大家再來看。

談到年底縣市長選戰，侯友宜強調，我們做人是有情有義、重感情，那這個感情要放在哪裡？放在對市民好的地方的感情，所以只要各縣市有理念相近的候選人，我都會過去幫忙，大家一起走，台灣才能得到進步。

被問及未來是否有機會和台北市長柯文哲合作？侯友宜說：「只要提出好的政見，大家可以一起合作。」

對於未來選戰民進黨是否在台北推派出好的人選？侯友宜笑笑回答：「不用去傷腦筋啦！一定會有人出來選啦！」期待大家好好談政見，對市民才有幫忙，東說西說沒有必要，大家好好看就好了。

(中時 )