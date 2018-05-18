是否接受徵召選北市長 徐國勇：不方便表達

行政院長賴清德、文化部長鄭麗君、行政院發言人徐國勇等今（18日）上午10時許出席文化部國家人權博物館揭牌儀式。（葉書宏攝）

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行政院長賴清德、文化部長鄭麗君、行政院發言人徐國勇等今（18日）上午10時許出席文化部國家人權博物館揭牌儀式。（葉書宏攝）

民進黨台北市長選舉決定自提人選，與現任台北市長柯文哲分道揚鑣，媒體詢問行政院長發言人徐國勇是否將會接受徵召，他今（18日）表示，民進黨有既定步驟，選對會會做相關考量、討論，選對會會處理，個人不方便表達，身為行政院發言人就是把工作做好，必須要忠誠、沒有錯誤把訊息傳達給媒體。

行政院長賴清德、文化部長鄭麗君、行政院發言人徐國勇等今（18日）上午10時許出席文化部國家人權博物館揭牌儀式，現場有大觀事件自救會7名成員持菊花、白布條到場抗議。

關於行政區劃法，徐國勇表示，行政區劃法立法主要是程序問題，並未涉及哪一區域要合併，只是在縣市內的鄉鎮市或區，如果有需要該如何處理，僅是一個程序規定，每一個縣市首長都說「沒有問題！」這是很好的法令，所有縣市首長都很高興。行政區劃法本來就是程序法令，跟選舉無關，不要太用選舉的角度來看。

媒體詢問國家人權博物館揭牌儀式時，大觀事件自救會成員到場抗議，徐國勇回應，尊重抗議的權利，沒有迫害人權，不要什麼事情都說迫害人權，可受公評，「至於他們的聲音，我們都聽到了，尊重抗議的權利，人民表意自由是憲法規定，都尊重。」另外，他也提及促轉會將在5月底成立。

(中時 )

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