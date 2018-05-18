光華商圈封街趣！胖卡餐車嘗美味、巨型扭蛋水泥車秀繽紛

2018年05月18日 12:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣科技、3C產品國際有目共睹！話說日前一項調查指出，全球前25大高科技城市台灣上榜 ... 台北則排名第5，贏過首爾（6）和新加坡（8），可謂亞洲之冠！想要買3C產品，許多人必會來有「台灣秋葉原」之稱的「光華商圈」！

五月初夏週末，，光華商圈整合周邊店家、三創生活圈也從本週末（5/19）～5/27推出文創、美食產品優惠！品嚐義大利冰淇淋、古巴三明治，愛拍照的朋友則別忘了和巨型扭蛋水泥車打卡趣！

大光華商圈是台北人的集體回憶，除了採買3C商品之外，三創開幕以來主打體驗消費型態，透過樓層規畫與每周末各式展演活動，同步為大光華商圈帶入更多熱愛動漫、電競、遊戲的人潮，使大光華商圈讓更多年輕人流連忘返。

大光華商圈即將於5月26至27日舉辦一年一度封街活動，為吸引更多人來到商圈，三創共襄盛舉引進大型扭蛋水泥車，憑三創或大光華商圈發票(單張滿1,000元)，即可享免費扭蛋一次，獎項包含香港廸士尼機加酒、3C商品等好禮。

此外，喜愛美食的朋友也不可錯過！大型扭蛋水泥車將於5月19日於三創市民大道門口開始啟用，5月20至27日間扭蛋車將會停至三創八德路口中心廣場上，活動最後兩日更引進超可愛胖卡餐車販賣義大利冰淇淋、古巴三明治等。三創生活園區再度攜手大光華商圈，邀請大家一起「扭」轉出與大光華的美好時光！

(中時電子報)