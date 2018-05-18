吳秀波《軍師2》噴MAN味 苦背70公斤不腿軟

2018年05月18日 12:33 中時電子報 蔡曉婷

吳秀波在戲中展腰功背70公斤劉歡。（圖／中視提供）

諸葛亮。（圖／中視提供）

《軍師聯盟2虎嘯龍吟》確定6月將在中視八點檔播出，男主角吳秀波再施男性魅力，腰力不得了，在上部《軍師聯盟》劇情中，危急時為了保住皇太子，作為臣子的他父愛噴發，背起年幼的曹叡在階梯上奔跑，吳秀波雖然已是大叔，但腰桿子仍舊很給力。

吳秀波在《軍師聯盟2》再度挑戰愛的背背，對象仍是「曹叡」，但這回換是成人版，劉歡飾演的曹叡在駕崩一刻，司馬懿一路背著走出大殿，讓人看了好虐心，雖然劉歡不胖，但也有70公斤上下，吳秀波背著拍戲臉不紅氣不喘，可說為了自己監製又主演的戲十分拼命。

令三國迷所殷殷期盼的《軍師聯盟2虎嘯龍吟》，氣勢更較上部磅礡，戰爭場面接二連三，也因此吳秀波的劇服造型明顯有變化，他脫下樸素布衣，換上盔甲，蓄起鬍子，搭配劇情走入他統掌兵權，和諸葛亮智謀對決的經典橋段。

而飾演孔明的王洛勇，古裝扮相戴著帽冠，當露出皺眉表情時，竟有些貌似男神張孝全，只不過是資深版的。而王洛勇以英文朗誦出師表在網路爆紅，他的詮演成為這部戲的一大看點，而冷峻的風格意外受到好評。

大家所感興趣的還有劇寵小烏龜「心猿意馬」，牠的戲份不多但超搶戲，司馬懿出兵時都帶著牠，有時是握在手上若有所思，當司馬懿出戰諸葛亮，胸前被射上一箭時，也因牠而躲過一劫。另外值得細索的還有司馬懿的性格轉變，當他握有權力之後，慾望與猜疑也因之而起，在善惡爭鬥之間，最終整部戲盼的是帶給觀眾反思。

口碑好戲《軍師聯盟2虎嘯龍吟》預計6月中在中視八點檔時段播出。

(中時電子報)