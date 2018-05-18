私校調薪「一國兩制」？工會痛批教育部放水

2018年05月18日 12:58 中時 鄭舲 、實習記者張如嫻 、實習記者張如嫻

私教工會質疑，公私立學校調薪標準不一，多所私校違法不調薪，呼籲教育部確實監督。（實習記者張如嫻攝）

行政院自107年1月1日調漲軍公教薪資3%，卻傳出公立與私立學校調薪標準不一，多所私校違法不調薪，私校間更出現「一國兩制」。台灣私教工會副理事長陳秋瑩直批，目前僅有13%私立高中職有依法調整加給，且私校間教職員待遇差異甚大，教育部卻長期放水、疏於監督，籲教育部和私校資方應儘速依法調薪。

台灣私教工會與高教工會今召開記者會，痛批教育部對公私校差別待遇，更長期在立法、監督上放水，縱容私校違法不調薪。私教工會秘書長諶其騮表示，私立高中職違法情況最為嚴重，約48%私立高中職沒有依法調漲本俸。另外，諶其騮說明，根據工會調查，薪資加給部分將私校分為三類，其中Ｃ類學校最低加給竟為0元，等於直接把薪水砍半，明顯損害教職員權益。

陳秋瑩表示，私校之間也呈現「一國兩制」的局面，高中職同期教師每月待遇最多差到2萬多元，大專院校同期之間相比，待遇可差到4萬多元。此外，私校部分職員屬於公保對象，不需依勞基法給予加班費，因此經常出現被迫加班的情形，陳秋瑩也呼籲應儘速修法保障私校職員權益。

教育部曾解釋《教師待遇條例》中私校準用公校標準，指的是加給的條件，而非數額。但高教工會秘書長陳政亮質疑，《教師待遇條例》和《私立學校法施行細則》中規範，加給、薪資和考核準用同級同類公校辦理，因此教育部應該依法執行，進行合法性監督，而不是想方設法為資方開脫。

民進黨立委張廖萬堅則表示，少子化問題跟教職員待遇是兩回事，若經營不善應退場，而不是壓榨教職員來維持營運。另外他也將督促主管機關儘速擬定「私校退場條例」，邀請相關團體進行討論，籲教育部應確實調查私校教職員待遇是否有達標準。

諶其騮呼籲，監察委員應對教育部失職情形進行調查，並依法彈劾失職官員。另外，教育部也應儘速加強掌握學校薪資給付實情，對未依法調漲薪資之學校列入退場輔導名單，並呼籲各私校教職員若遇上述違法情形，請一人一信向教育部檢舉，要求主管機關與董事會負責。

(中時 )