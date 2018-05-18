MLB》洋基球員被迫睡機場 史坦頓憤怒!

旅客在華盛頓杜勒斯國際機場排隊。(美聯社)

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中時電子報
洋基投手田中將大走在國民隊下雨的球場。(美聯社)

大雨連續兩天毀掉洋基的比賽，前一戰他們作客對上國民，雙方打到第6局3比3就被迫放棄。隔天要補打，雨卻還沒停，他們19日就要開始客場皇家3連戰，不巧飛機又有問題，洋基全隊被迫在機場過夜。

當晚飛機無法準時起飛，機組人員為免超時工作已經下班，這時再訂飯店也來不及了，這些腰纏萬貫的球星被迫滯留華盛頓杜勒斯國際機場，打地舖與坐在椅子上度過一夜。

洋基官方推特表示，連續兩天沒球打，又要睡在機場，全壘打王史坦頓(Giancarlo Stanton)很不高興，他的表情說明了一切。不過這只是示意圖，史坦頓本人不知是否真的那麼不爽。

熬到隔天早上9點半，洋基的班機總算起飛，總管凱許曼(Brian Cashman)說：「這是一連串因素同時發生而導致的不幸狀況，還好我們有1天休兵日做緩衝。」

(中時電子報)

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