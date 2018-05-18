北醫大、慈濟醫研發新藥　粉碎內臟和皮下脂肪

北醫大、慈濟醫今合作發表最新研究。（倪浩倫攝）

友善列印
中時

我國成人體重超標率高達45％，很多人終生都和肥肉對抗，尋找各種減肥良方。最新研究顯示，一種存在於中草藥的化合物，不僅能粉碎體內「導致肥胖」的白色脂肪，還會轉成「消耗能量」的棕色脂肪，進而達到減肥效果，該藥物現已通過動物試驗，研發團隊更進一步研發微型貼片，未來有機會「想瘦哪就貼哪」。

該研究由中研院、北醫大和花蓮慈濟合作，負責人之一的北醫大生技醫療產業研發博士學位學程主任林恒解釋，人體的脂肪細胞，有分白色和棕色，帶著一顆大油滴的白色脂肪，因會儲存能量、大量堆積在皮下和內臟，是造成肥胖的主兇，棕色脂肪則含有許多粒線體，能透過吸收血液中的三酸甘油脂和葡萄糖，達到「消耗能量」。

計畫負責人之一花蓮慈濟小兒部主任鄭敬楓說，棕色脂肪在人體內相當稀少，如何增加其數量，並減少白色脂肪，一直是許多專家的研究重點；他們在中草藥單參裡，找到一種單一化合物「ST32da」，將其製成藥物與針劑。

經16周小鼠研究發現，在同樣提供高脂肪食物的情況下，有接受藥物的小鼠，體重比未接受者低了2成、體脂率更降了50％，進一步觀察發現，小鼠的白色脂肪不僅減少，甚至還轉成棕色脂肪，且心、肝、腎等器官功能都維持正常，糖尿病、肝發炎指數也都出現改善。林恒補充，觀察發現，坊間相當知名的排油減重藥物，經小鼠試驗，發現進行到第12周時、就遇到了停滯期。

該研究現已在美國取得專利，也通過了動物試驗，鄭敬楓說，此款單方化合物未來若研發成功、製成口服或針劑的減肥產品，將有助於改善我國或全球的肥胖問題，甚至還在研發針對局部改善的減肥貼片，「想瘦哪就貼哪」。

(中時 )

台大法律人要求重啟校長遴選 黃… 服高血壓藥後難勃起　壯男亂停藥…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。