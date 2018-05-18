服高血壓藥後難勃起　壯男亂停藥送醫急救

2018年05月18日 13:19 中時 倪浩倫

40歲對男性來說，仍是生龍活虎的年紀，若勃起出現障礙，勢必嚴重影響自信。一名40歲、有高血壓病史的吳男，因吃藥後勃起會有障礙，讓他時常自行停藥，有次因此在公司會議上倒下。醫師提醒，約有2成患者在吃了特定高血壓藥物，會有勃起障礙的副作用，但現已有新的健保藥物可替代，民眾絕不要自行停藥。

我國現約有近480萬名高血壓患者，是全台第一大慢性病，統計顯示，40歲以上的高血壓患者，雖有超過7成知道自己罹病，但有好好控制者卻不到一半，令人憂心，原因之一，就是受不了吃藥後的副作用，卻又不跟醫師討論是否要換藥。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道說，「乙型阻斷劑」是台灣最常被處方治療高血壓的藥物，心跳偏快（每分鐘超過80下），曾有過心血管疾病：放過支架、心肌梗塞、心臟衰竭者，都是用此藥物控制。

一名有高血壓病史的40歲吳男，吃藥後會有勃起障礙，讓正值壯年的他很沒自信，進而常常自行停藥，結果導致血壓忽高忽低，某次在公司會議上，就因此心跳加速、頭部出現劇痛而倒地不起，幸經緊急送醫而搶回一命。

高血壓本身就是勃起障礙的一大因素，而傳統的高血壓藥物，因具有血管收縮功能，確實會有勃起障礙的副作用，出現的機率約2成；王宗道說，高血壓藥物是保護身體遠離腦中風、心肌梗塞等疾病，但這些病對患者來說，都是「遠的」，患者當下看到的，就是勃起出現障礙，導致很多正值壯年、有性行為需求的男子，因此捨遠求近，靠自行停藥來解燃眉之急，但反覆停藥將讓血壓、心臟疾病更惡化。

王宗道說，現健保已通過新一代的藥物給付，從過去的「血管收縮」改成「血管擴張」，不再有勃起障礙的副作用，吃藥後出現副作用的民眾，應主動告知醫師來換藥，而非自行停藥。

(中時 )