南迴改2020年春節通車 小英：如期如質完工

2018年05月18日 13:57 工商 崔慈悌

台九線南迴公路改善計畫今天舉行草埔隧道貫通典禮，全線預計2020年春節前通車，屏東到台東車程將可縮短30分鐘，蔡英文總統要求交通部務必如期如質完工。她說，目前南迴鐵路電氣化、花東鐵路雙軌化也在快速推動，台灣東西交通，透過公路網、鐵路網的建置將會越來越方便，區域也會更加繁榮。

今天貫通的南迴公路草埔隧道工程長度達4.6公里，工程單位從2013年7月10日開工，歷經1773天日以繼夜的施工，終於在今天完成。

蔡英文今天抵達草埔隧道工地後，聽取交通部公路總局局長陳彥伯簡報工程內容，陳彥伯表示，該隧道是台灣湧水排名第三的隧道，施工難度很高，在隧道貫通後，將全力進行後續機電等工程，預計2019年底全線完工，並於2020年春節前通車。

蔡英文致詞時表示，對台東、屏東的鄉親來說，今天是個大日子。台9線南迴公路的拓寬改善工程，終於要在總長4.6公里的草埔隧道打通後，全線貫通了。

她說，這一條路對在地鄉親來說，有很大的意義。不論是往東連結台東市區，或是往西到屏東、高雄，台9線都是唯一的主要幹道。事實上，她的家鄉楓港離這裡不遠，因此，台9線對她來說，也是一條熟悉、回家的路，「今日能前來別具意義」，在台9線南迴公路拓寬工程完工之後，她也希望全台灣的人民都可以到這條最美麗的海岸線走走，體驗在地生活。

蔡英文表示，過去這裡因為車道比較窄，不但來往費時，也有交通安全的問題。逢年過節的時候塞車，也讓鄉親很無奈。現在，隨著隧道的打通，這個歷經三任政府，從規劃到建設花了十多年的改善工程，終於進入最後的階段。

她強調，開挖隧道要克服各種艱難的工程挑戰，都是仰賴我們優秀工程團隊的努力，「大家都辛苦了」。她也要拜託工程團隊，務必如期如質完成後續工程。

蔡英文指出，南迴公路拓寬改善工程完成後，未來，往來屏東與台東會更方便，車程可以縮減30分鐘，是很大的福利。「這不僅會是一條安全回家的路，也將是我們推動區域聯合治理、促進在地發展重要的路」。

她說，交通建設是人民最有感的施政。不只公路，鐵路也很重要，不論是南迴鐵路的電氣化、或是花東鐵路的雙軌化，都透過前瞻基礎建設計畫編列的特別預算，加速推動當中。南迴鐵路的電氣化，是台灣鐵路電氣化的最後一哩路；完成之後，就能實現東部鐵路快捷化，普悠瑪號、太魯閣號，都可以從屏東走南迴線來到台東。

蔡英文指出，區域平衡發展是政府施政的重要目標。交通建設就是最優先的項目。以後台灣兩邊的交通，透過公路網、鐵路網的改善，將會越來越方便，區域也會更加繁榮。

(工商 )