環署：兩年來空品有改善 環團：別刻意忽略煤電廠

2018年05月18日 13:41 中時 廖德修

去年12月1日環保署長李應元曾經賭上烏紗帽說，到今年520為止，若細懸浮微粒（PM2.5）的紅色警戒站日數未減少2成，他就下台負責。環保署今天公布詳細數據，空保處長蔡鴻德表示，以民進黨執政前一年度的紅害站日數831次為基準，執政第1年度（2016年5月20日至2017年5月19日）為632次、第2年度再降為376次，降幅分別為23.9%及54.8%，改善次數均已超標，但還要設法再降。

蔡鴻德說，再以PM2.5的濃度而言，小英政府執政前一年度是每平方公尺21.1微克，執政第1年度為19.2微克，第2年度再降為17.7微克，分別改善9.0%及16.1%。環保署的目標是2020年降到15微克，美國的標準是12微克，WHO則為10微克。

在空氣品質擴散不良期間，環保署曾依《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法》規定，開設4次第二級防制指揮中心。在行政院去年核定《空氣汙染防制行動方案》後，環保署據以推動鍋爐汰換、紙錢少燒及集中焚燒、汰換1、2期柴油車、汰除二行程機車及推動電動車等工作。

今年7月環保署將提高空汙費的徵收，以促使業者增設並有效使用空氣汙染防制設備，以降低汙染排放。而《空氣污染防制法》修正草案也在4月9日立法院初審通過，蔡鴻德說，目前正積極與朝野各黨團溝通協調，儘早完成修法程序，預料在本會期或臨時會可三讀通過。

此外，環保署昨預告「餐飲業空氣汙染物防制設施管理辦法」草案，將先對國內7千家大型及連鎖燒烤店，要求裝設集氣設施、排氣管線、空氣汙染防制設施及排放口等設施。蔡鴻德解釋，餐飲業對居住環境就會造成影響，民眾投訴屢見不鮮，對餐飲業列管的目的是希望業者增置設備，改善排煙狀況。

不過環保團體認為政府有意把空汙導向機車與餐飲業，根本是轉移焦點；此二者與人民生活息息相關，對空汙的影響也遠不如發電廠嚴重，何況政府還將興建深澳燃煤電廠。對此，蔡鴻德說，未來會用最嚴格的規定要求台電，務必使深澳電廠達到排放標準。

(中時 )