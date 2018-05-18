「採收荔枝免煩惱 農業師傅來幫忙」 農委會啟動區域農業人力調度機制

2018年05月18日 13:41 中時 林雅惠

▲農委會林聰賢(左)率領先派遣8人部隊前往大樹荔枝園，支援玉荷包採收。（林雅惠攝）

▲專業師傅來幫忙，採收荔枝免煩惱。（林雅惠攝）

農委會為協助高雄地區農友因應玉荷包荔枝產季人力需求，啟動區域人力調度機制，協調南、高、屏地區農業技術團大樹團、六龜團、燕巢團、仁德團、屏北團、番石榴專業團等農業師傅共170人力，於18日上午由主委林聰賢率領先遣部隊8人前往大樹荔枝園，支援玉荷包荔枝採收。

農委會也將於產季期間5月下旬至6月上旬規劃辦理假日農夫團3場次，並鼓勵嘉義大學、屏東科技大學等校公費專班學生參與，紓解農業勞動力季節性短缺問題，兼收學生見習農業之效，另結合高雄市政府農業局推動Line@人力資源庫，號召在地學生投入農場打工。

農委會表示，每年5月下旬進入高雄大樹、旗山地區玉荷包荔枝採收季節，2000多公頃的玉荷包要在10天左右採收完畢，短期勞動力需求量相當大，由於真正農忙才10天，期間一過需求大幅降低，人力調配是一大考驗。

高雄大樹團農業師傅自去年開始支援玉荷包採收，因為農業師傅態度佳、能力好，今年許多農民馬上向農會預訂再派工，35名農業師傅早已被訂光，農委會為因應人力需求，啟動區域人力調度機制，靈活運用人力，由南、高、屏地區農業技術團齊心合力支援玉荷包採收。

林聰賢說，暫不考慮引進外籍移工，他強調，今天到大樹的農業技術團平均年齡在42歲，這些人願意進入農業，我們還是要優先讓台灣本地青年進來農業，至於季節性缺工問題，農委會將想辦法幫忙。

林聰賢指出，成立這些農業技術專業團，如玉荷包採收期僅3周，結束後就可以到不同團去，就可以形成一個派工的平台，而這機制從示範到現在慢慢已有雛形。

林聰賢表示，農委會會結合高雄市政府讓青年學子進入農村的APP，做虛實整合，更重要是要讓很多進到農業如這些技術師傅團對這產業發生興趣，他就可以成為專業農民，農村就不會空洞化。

(中時 )