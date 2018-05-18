送7000公斤蔬果惹議 吳音寧為「小事」道歉

2018年05月18日 13:51 中時電子報 黃眉青 、 張達智 、中國時報 鄧博仁 、中國時報

北農總經理吳音寧送近7000公斤蔬菜給家鄉團體，被質疑假公濟私。吳音寧今親上火線說明，強調一切合情合理合法。吳音寧表示，對於受贈團體、溪州鄉親，因為她的1萬9000元「小事」受到波及，她感到非常抱歉。

吳音寧表示，北農不是公家機關，總經理業務推廣費可運用，符合公司規範，她買下可能面臨被報廢的蔬菜，送給社福團體，屬「合情合理合法」。吳音寧說，2/27早上到貨量非常多，預估有大批殘貨量，這些蔬菜最終可能報廢，因此她請示是否動用基金，購買這些蔬菜送社福團體，後來跟農糧署回報相關情形。

吳音寧說，北農拍賣團隊努力將這些蔬果賣出去，最終仍有一小部分蔬果沒賣完，依照過去處理方式就是「報廢」，吳音寧說，這些蔬菜是農民辛苦送來台北，她不捨這些蔬菜被報廢掉，所以最後決定，以北農總經理業務推廣費-1萬9000元，買下蔬菜贈送給社福團體。

吳音寧回應，外界不斷放大她的業務推廣費，對台灣農業無太大助益。她說因為這1萬9千元「小小的事情」，受贈單位、社福團體、溪州鄉親反覆被打擾，感到非常抱歉。她說，有鑑於這次風波，公司朝向制度化的建立，遇到類似情形一定要啟動機制，也已經跟社福團體簽訂意向協議書，讓相關細節周全化。

(中時電子報)