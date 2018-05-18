私幼亂象叢生 逾7成業者退費機制違規

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私幼收費亂象叢生！消基會今（18）日公布「私立幼兒園退費機制」抽查結果，15家幼兒園中竟有高達11家的收退費標準不符規定，違規比例達7成3，其中包含前總統馬英九的母校靜心幼兒園；消基會指出，幼兒園有向家長收取定位金，但若幼兒最後因故未就讀卻不予退還，恐可依違反《幼兒教育及照顧法》開罰最高3萬元。

依據教育部統計，去年全台幼兒園就讀人數為52萬1904人，僅15萬2618人就讀公立幼兒園，平均機率為29％，面臨公立幼兒園中籤率偏低的現況，導致有些家長會在每年5月公立幼兒園開放抽籤之前，先至離家近、評價優良的私立幼兒園參觀，甚至先行付定卡位。

消基會於今年4月起隨機挑選有在官網上揭示收退費標準的私立幼兒園共15間，檢視近2年業者於網站上發布之招生簡章、家長須知、入學須知、佈告欄等，調查其公告內容，查看業者公告收退費規定是否符合《幼兒教育及照顧法》，結果發現竟高達11家業者不符規定。

消基會舉例，多數私立幼兒園會向家長收取定位金當作保留當期就讀名額依據，但若最後未就讀無法退還保證金，卻未向此收費項目向主管機關備查，明顯違反《幼兒教育及照顧法》，依規定可處以6千元以上、3萬元以下罰鍰。

消基會呼籲，業者應儘速檢視相關收退費辦法有無違反規定，避免觸法，並於家長報名時主動告知園區收退費方式，使費用透明化，家長報名前可先上「全國教保資訊網」查詢該幼兒園是否為合法經營，有無超收疑義，致電詢問當地教育局，確認

學校向主管機關核備的學費是否相同，妥善留存繳費收據以利日後舉證。

(中時 )

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