美媒：海地對台邦交是否生變 川普政府關注

2018年05月18日 14:24 中時 王嘉源

美國之音中文網18日報導說，加勒比海國家多明尼加與台灣斷交後，鄰國海地是否也步其後塵，為迫切需要的重建資金而與大陸建交，已經引起川普政府的注意。

美國《邁阿密論壇報》（Miami Herald）17日一篇報導說，美國國務院西半球事務部一名發言人表示，美國不僅對多明尼加與台灣斷交的決定感到失望，而且「對於做出這個決定的時機，以及多明尼加如何將這個決定傳達給其國際夥伴的方式」也感到失望。

報導說，美國駐海地大使館官員一直在試圖評估海地與台灣自1956年建立起來的關係。海地自2010年地震以來，對重建資金有迫切的需求，首都太子港市長雪弗里（Youri Chevry）說，他正在與兩家大陸企業商談一筆47億美元投資案，希望將太子港建設成一個現代化城市。

海地外交部長羅德里格（Antonio Rodrigue）最近訪問台灣，為海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）近期內訪台行程進行安排。此前台灣政府已同意提供海地1.5億美元鄉村電力項目的低利貸款，不過上任1年多的莫伊茲正面臨1.55億美元的財政赤字，來自民間部門的壓力也不斷加大，希望海地追隨多明尼加的步調與大陸建交，莫伊茲面對海地是否因為與台灣維持邦交而錯失發展機會的嚴厲質疑。

美國之音指出，大陸在拉丁美洲透過其經濟力量擴大影響力的作為，近年來引起許多注意，來自佛羅里達州的共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio, R-FL）這個星期在國會一場聽證會上詢問國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong），國務院是否關注大陸為進一步對台灣的蔡英文政府施壓而奪取台灣在拉美邦交國的問題。

盧比歐說，大陸在提供巴拿馬大量資金後又促使多明尼加與台灣斷交，他擔憂巴拉圭成為下一個台灣失去的邦交國，希望了解國務院是否對拉美國家有過表態，是否與巴拉圭、瓜地馬拉及宏都拉斯針對此事有所討論，對方是否清楚美國對此議題的關切。

黃之瀚向盧比歐說，「那些企圖封阻台灣國際空間以及改變台海現狀的作為，都會令美國感到不快」。「我國已向我們的夥伴及北京清楚表態，任何奪取台灣外交夥伴的舉措都會擾亂台海現狀。」

對於《邁阿密論壇報》的報導，盧比歐參議員17日在其推特上說，他不認為海地會犯下與多明尼加相同的錯誤，因為大陸過去已欺騙過海地的金錢，而且也因為這麽做「將造成美國與海地政府間真實與立即的傷害。」

此外，台灣外交部長吳釗燮這個星期也在立法院表示，台灣與巴拉圭邦交穩定，沒有斷交危機，巴拉圭新總統8月中將舉行就職儀式，總統當選人阿布多 （Mario Abdo Benitez）已向蔡英文總統提出口頭邀請，至於蔡英文是否前往目前還在規劃中。

(中時 )