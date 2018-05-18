比李宗瑞更惡劣！準消防員性侵、偷拍多名少女 遭重判15年

2018年05月18日 14:17 中時 胡健森

現年38歲曾在宜蘭縣某國中擔任行政人員以及在社福機構任職的王姓男子，竟在考取消防特考後的受訓期間，對多名少女伸狼爪，誘使發生性行為及猥褻得逞，還將過程拍成照片及影片，藉以威脅被害少女繼續讓他逞其獸慾，宜蘭地方法院15日一審宣判王某觸犯《刑法》227條、《兒童及少年性剝削防制條例》等多項罪名，合併定應執行有期徒刑15年、及6個月刑期。

檢警查出王姓男子透過臉書等網路通訊軟體與多名未滿14歲的國中少女互加好友，除了以言語及金錢誘騙少女拍攝裸照或私密照，甚至邀約少女與他發生性行為，他並將過程偷拍下來，並據此威脅、恐嚇被害少女，直到有被害人的家長意外發現此事立即報警，才讓王某的惡行曝光。

警方在王某的電腦中發現上百張多名少女的裸照及影片，經進一步過濾釐清確認有多名少女受害，王某對犯行坦承不諱，但竟然宣稱自己被前女友欺騙感情，因此才會改找少女「比較不會被騙」，惡性重大的王某也因此被立即退訓，並遭到羈押。

宜蘭地方法院合議庭法官審理後認為王某犯行明確，並依每1次不同犯行分別論罪判刑，最後將觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》以及將《刑法》227條全都「犯滿」等多項罪名的王某，各處以4月至3年2月不等之有期徒刑，合併定應執行有期徒刑15年、6月。

(中時 )