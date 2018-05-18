比李宗瑞更惡劣！準消防員性侵、偷拍多名少女 遭重判15年

準消防員性侵偷拍多名少女，遭重判15年。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

現年38歲曾在宜蘭縣某國中擔任行政人員以及在社福機構任職的王姓男子，竟在考取消防特考後的受訓期間，對多名少女伸狼爪，誘使發生性行為及猥褻得逞，還將過程拍成照片及影片，藉以威脅被害少女繼續讓他逞其獸慾，宜蘭地方法院15日一審宣判王某觸犯《刑法》227條、《兒童及少年性剝削防制條例》等多項罪名，合併定應執行有期徒刑15年、及6個月刑期。

檢警查出王姓男子透過臉書等網路通訊軟體與多名未滿14歲的國中少女互加好友，除了以言語及金錢誘騙少女拍攝裸照或私密照，甚至邀約少女與他發生性行為，他並將過程偷拍下來，並據此威脅、恐嚇被害少女，直到有被害人的家長意外發現此事立即報警，才讓王某的惡行曝光。

警方在王某的電腦中發現上百張多名少女的裸照及影片，經進一步過濾釐清確認有多名少女受害，王某對犯行坦承不諱，但竟然宣稱自己被前女友欺騙感情，因此才會改找少女「比較不會被騙」，惡性重大的王某也因此被立即退訓，並遭到羈押。

宜蘭地方法院合議庭法官審理後認為王某犯行明確，並依每1次不同犯行分別論罪判刑，最後將觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》以及將《刑法》227條全都「犯滿」等多項罪名的王某，各處以4月至3年2月不等之有期徒刑，合併定應執行有期徒刑15年、6月。

(中時 )

送7000公斤蔬果惹議 吳音寧為「… 停霸王車欠費裝死沒用 運輸業者…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。