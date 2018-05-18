四連霸！中市宜寧中學參加教育部競賽摘金

2018年05月18日 14:13 中時 盧金足

台中市宜寧中學學生以台中市創意彩繪冰品「小惡魔雪莉貝爾」為主題進行產學合作。（盧金足翻攝）

台中市宜寧高中商管群科，參加2018年教育部「全國高級中等學校專業群科專題暨創意製作競賽」，連續第4年榮獲全國專題組第一名成績斐然，此競賽係高職學生最高榮譽的全國性專題製作競賽，各校各類群只能推派最優秀2至3組報名參加，而今年商管群複賽總計有200多組參加，最後經過評審嚴苛評選後，僅有18組進入決賽，競爭激烈。

其中榮獲專題組-電腦應用類決賽第一名作品，是由資處科陳曜如老師指導陳佳伶、吳苑慈、陳亭汝、陳仙于4名同學，以「台灣印刷探索館」為主題進行專題研究，了解該館為了善盡社會責任，秉持產業傳承與啟發教育初衷，落實印刷體驗推廣教育，創立全台灣第一家印刷觀光工廠。

此外，並探討印刷演變及統一發票製程，研究成果提供大眾及相關產業參考，讓印刷技術文化結合數位應用，達到永續傳承與技藝推廣成效。

另一組榮獲專題組-小論文類決賽佳作作品，是由資處科戴暐真老師指導劉姿君、蔡宜芬、吳崴倫、陳亮吟、陳金侑5名同學，以台中市創意彩繪冰品「小惡魔雪莉貝爾」為主題進行產學合作，小惡魔的經營理念是希望從手繪過程中以故事畫的方式讓顧客體會到手作的獨特性。

專題研究在分析經營現況及發現問題後，透過設計冰棒魔法書的創意發想加入天馬行空的故事性及巧思吸引消費者前來選購，然後在行銷上加入創意行銷方案來增加顧客的消費樂趣。

宜寧高中校長陳樹欉表示，「實務專題製作」是宜寧高中商管群必修的特色課程，學生的專題與在地產業緊密結合，透過深度訪談、問卷調查及設計實作的方法，讓學生能了解及認同地方產業及文化，縮短產學差距，也能以消費者的立場提供業者具體建議，產學合作的最佳實例。

(中時 )