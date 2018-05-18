擁槍反同歧視女性 「巴西版川普」有機會勝選？

2018年05月18日 14:22 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，隨著前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）因罪入獄，讓巴西下屆總統選舉再次出現變動。原先民調位居第二、極右派國會議員博索納羅（Jair Bolsonaro），很可能就此取代魯拉的位子，成為下一屆巴西總統。但是這位支持擁槍、反對同性戀、拒絕移民、更喜愛在社群網站上大發言論的候選人，也讓不少巴西民眾憂慮，他會不會成為「巴西版的川普」？

近年來高層政治不斷冒出各種貪腐、瀆職的醜聞，接連兩任總統羅賽芙（Dilma Rousseff）和魯拉，都因此被彈劾下臺或鋃鐺入獄。許多對政治失望的民眾，轉而將希望寄託於軍官出身、支持擁有強大的法律和秩序力量政府的博索納羅，借他之手來改革巴西動盪不安的社會和經濟環境。

充滿歧視和爭議言論的博索納羅，能否如川普般成為巴西下屆總統？（圖/路透社）

現年63歲的博索納羅，出生於聖保羅（São Paulo），父母親是義大利裔移民。高中畢業後就加入陸軍，一路爬升至上尉軍階。服役17年後退伍，因一次雜誌專訪而開始擁有公眾知名度，讓他在1988年進入里約熱內盧（Rio de Janeiro）市議會，2年後挑戰聯邦國會議員席次成功，展開他在國會25年生涯。他有3段婚姻和5名子女，現任妻子蜜雪兒（Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro）同時也是他的議員秘書，為他生下唯一的寶貝千金蘿拉。

⬆️ pic.twitter.com/CKlQCBER5E — Jair Bolsonaro (@jairbolsonaro) 2018年5月15日

得到保守的社會自由黨（Social Liberal Party）提名、右翼保守陣線Bancada BBB的廣泛支持，博索納羅在民調上擁有20%支持率，高於女性候選人瑪麗娜•席爾瓦（Marina Silva）12.8%不少。但民調中也有近6成的民眾表示不喜歡博索納羅，直到未來10月大選前，他的最大挑戰恐怕是，如何讓更多選民支持他。博索納羅曾率團來台灣訪問，拜訪政府機關、新創企業和台科大等產官學界單位。

巴西總統選舉制度採用絕對多數二輪制，如果未來一輪大選中，博索納羅和其他候選人均無過半，進入二輪一對一廝殺階段時，身為政壇老將且擁有保守勢力力挺的博索納羅，將很可能取得勝利，成為「巴西版的川普」。

(中時電子報)