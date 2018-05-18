解決十九甲人車雍塞 林佳龍視察活動中心案

2018年05月18日 14:15 中時 林欣儀

台中市大里區人口突破21萬，其中，十九甲地區更因發展快速、人車壅擠，為解決立新國中小學缺乏活動空間及周邊停車問題，市府計畫興建多功能活動中心，同時配合闢建地下停車場，市長林佳龍18日前往視察，強調要大力推動「屯區市區化」。

來到3年多前競選市長時得票數達7成的大里區，林佳龍說，得票數高顯示選民期待高，當初競選時就在十九甲地區設立屯區競選總部，深刻了解當地人車壅擠情況，以及工業區車輛出入問題，未來盼藉由興建立新國中小活動中心的機會，同時解決停車問題。

教育局長彭富源指出，立新國中小學缺乏大型室內活動中心，若天氣不好，學生們課程受影響，目前初步規畫利用原風雨操場及周邊約7千平方公尺場地，將斥資6千萬元興建多功能活動中心，另也爭取教育部補助盼讓活動中心升級，預計明年開始規畫設計、110年完工。

利用活動中心興建機會，同時建置地下停車場，交通局長王義川表示，目前已爭取前瞻計畫補助3分之1經費、台中市停管基金則負擔3分之2，預計斥資1億5千萬元配合興建地下停車場，將規畫160個車位，白天提供教師停車、晚上則開放社區車輛停放，解決停車問題。

林佳龍強調，活動中心結合停車場的興建可讓校園社區化，此外，市府也積極推動聯合行政中心興建案，並釋出夏田、塗城土地做為產業運用，要以原市區的標準推動屯區公共建設。

(中時 )