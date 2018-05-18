解決十九甲人車雍塞 林佳龍視察活動中心案

台中市長林佳龍（左前二）視察大里區立新國中小學聯合活動中心預定地。（林欣儀攝）

友善列印
中時

台中市大里區人口突破21萬，其中，十九甲地區更因發展快速、人車壅擠，為解決立新國中小學缺乏活動空間及周邊停車問題，市府計畫興建多功能活動中心，同時配合闢建地下停車場，市長林佳龍18日前往視察，強調要大力推動「屯區市區化」。

來到3年多前競選市長時得票數達7成的大里區，林佳龍說，得票數高顯示選民期待高，當初競選時就在十九甲地區設立屯區競選總部，深刻了解當地人車壅擠情況，以及工業區車輛出入問題，未來盼藉由興建立新國中小活動中心的機會，同時解決停車問題。

教育局長彭富源指出，立新國中小學缺乏大型室內活動中心，若天氣不好，學生們課程受影響，目前初步規畫利用原風雨操場及周邊約7千平方公尺場地，將斥資6千萬元興建多功能活動中心，另也爭取教育部補助盼讓活動中心升級，預計明年開始規畫設計、110年完工。

利用活動中心興建機會，同時建置地下停車場，交通局長王義川表示，目前已爭取前瞻計畫補助3分之1經費、台中市停管基金則負擔3分之2，預計斥資1億5千萬元配合興建地下停車場，將規畫160個車位，白天提供教師停車、晚上則開放社區車輛停放，解決停車問題。

林佳龍強調，活動中心結合停車場的興建可讓校園社區化，此外，市府也積極推動聯合行政中心興建案，並釋出夏田、塗城土地做為產業運用，要以原市區的標準推動屯區公共建設。

(中時 )

四連霸！中市宜寧中學參加教育部… 吳音寧出面澄清「送菜案」卻快閃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。