吳音寧出面澄清「送菜案」卻快閃 網轟：真無恥

北農總經理吳音寧。(圖/翻攝自中時電子報臉書)

友善列印
中時電子報

台北農產運銷公司總經理吳音寧遭民眾檢舉「送菜」圖利自家人，甚至買菜的經費還是從總經理室的業務費用支出，針對此事件吳音寧今(18)午間13時40分親上火線，召開記者會澄清，但記者會只開了短短十多分鐘就快閃離開，這讓網友全都怒轟「真無恥…快下台」。

吳音寧是今天中午在幕僚的陪同下，召開記者會，她表示，她是因為當時有一小部分的蔬果無法拍賣出去，如果按照過去的處理方式就是報廢、變成垃圾，這些蔬果都是農民的辛苦結晶，我不捨這些蔬菜就這樣報廢掉，最後決定以北農名義送出，並以她總經理的業務推廣費1萬9千元買下這些蔬菜，來贈送給社福團體。

她也表示，對於這次因送菜案受到波及的社福團體感到相當抱歉，並強調，此事她並未打一通電話給她的表哥、溪洲鄉長；也由於決定時間很短，她只有向台北市市場處、農委會農糧署報告，並未向北農董事長陳景峻報告。

文章來源：吳音寧這次真的慘了？ 網友破解北檢手法全怒了

被問及殘菜及送菜間數量有落差，吳音寧面露不耐煩的說，此過程當地村長已說明，但外界在這過程挑毛病，小小的1.9萬元的事鬥成這麼大的風波，外界不停地打壓不停地打壓，這對台灣農業及產銷沒有助益。

不過，這場記者會只開了短短10分鐘，吳音寧又被網友怒批「財務報表都看不懂了，何來的資格談錢的問題呢？」「加薪花公家的錢還說謊，我為什麼要繳稅」、「我需要妳捐250萬年薪」、「拿台北市農產運銷公司運至妳的家鄉 誇張」、「講這麼多...緊急就可以不報告？」、「那不是19000元的問題！是妳本身處理的心態度！」「不要拿社福機構來墊底」、「為什麼不拿自己的錢做好事而且領25萬的薪水出不出一萬多嗎？來做好事，而用公款。下台吧！」。

(中時電子報)

送7000公斤蔬果惹議 吳音寧親上火線回應

解決十九甲人車雍塞 林佳龍視察… 外縣市廢棄物入侵 2清潔公司遭送…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。