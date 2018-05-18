吳音寧出面澄清「送菜案」卻快閃 網轟：真無恥

2018年05月18日 14:18 中時電子報 余弦妙 、 戴安瑋

台北農產運銷公司總經理吳音寧遭民眾檢舉「送菜」圖利自家人，甚至買菜的經費還是從總經理室的業務費用支出，針對此事件吳音寧今(18)午間13時40分親上火線，召開記者會澄清，但記者會只開了短短十多分鐘就快閃離開，這讓網友全都怒轟「真無恥…快下台」。

吳音寧是今天中午在幕僚的陪同下，召開記者會，她表示，她是因為當時有一小部分的蔬果無法拍賣出去，如果按照過去的處理方式就是報廢、變成垃圾，這些蔬果都是農民的辛苦結晶，我不捨這些蔬菜就這樣報廢掉，最後決定以北農名義送出，並以她總經理的業務推廣費1萬9千元買下這些蔬菜，來贈送給社福團體。

她也表示，對於這次因送菜案受到波及的社福團體感到相當抱歉，並強調，此事她並未打一通電話給她的表哥、溪洲鄉長；也由於決定時間很短，她只有向台北市市場處、農委會農糧署報告，並未向北農董事長陳景峻報告。

被問及殘菜及送菜間數量有落差，吳音寧面露不耐煩的說，此過程當地村長已說明，但外界在這過程挑毛病，小小的1.9萬元的事鬥成這麼大的風波，外界不停地打壓不停地打壓，這對台灣農業及產銷沒有助益。

不過，這場記者會只開了短短10分鐘，吳音寧又被網友怒批「財務報表都看不懂了，何來的資格談錢的問題呢？」「加薪花公家的錢還說謊，我為什麼要繳稅」、「我需要妳捐250萬年薪」、「拿台北市農產運銷公司運至妳的家鄉 誇張」、「講這麼多...緊急就可以不報告？」、「那不是19000元的問題！是妳本身處理的心態度！」「不要拿社福機構來墊底」、「為什麼不拿自己的錢做好事而且領25萬的薪水出不出一萬多嗎？來做好事，而用公款。下台吧！」。

(中時電子報)