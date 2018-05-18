連勝文敲定6月4日訪京 為台青創搭橋

2018年05月18日 14:25 旺報 陳政錄

連勝文將於6月4到7日，率約90個台青創業團隊，赴北京訪問大陸國台辦，並與大陸國開行舉辦論壇。（記者陳政錄攝）

連勝文訪京行程敲定。國民黨中央委員連勝文6月4日至7日，將以「兩岸暨跨境創新創業交流協會」首席顧問身分，率領近90位以台灣青創團隊為主的台灣方代表，前往北京訪問大陸國台辦，預計將與國台辦主任劉結一會面。

期間，連勝文一行還將與大陸國家開發銀行舉辦論壇，參訪小米、愛奇藝總部，並基於惠台31項措施，替台青赴陸創業尋找資金、戰略合作媒合機會。

值得注意的是，由於連勝文此行若能成功與劉結一會面，將是國民黨繼蕭萬長、朱立倫、洪秀柱後，又一與大陸主要對台機構國台辦領頭人見面的黨內重量級人物，也被外界視為提前為國民黨前主席連戰再次訪陸鋪路。

連勝文18日以台灣青年發展基金會董事長身分，受邀參加由海峽兩岸青年創業基地—慧高光創園，與飛馬旅於上海共同舉辦的「創夢想—第二屆海峽兩岸青年創業項目路演」活動。

據了解，本次路演共徵集到來自新科技、新文化娛樂、新教育及消費升級領域的12個兩岸青年創業項目，在對接會上向受邀來自鼎盛董事、鍇一資本、創新馬槽、明見資本、墨柏資本、帷煦投資、創豐資本、宏碁基金、和通管理國際、飛馬旅等企業主、投資方講解項目內容，並選出具市場前景的項目，在上海市閔行區落地。

連勝文在致詞時表示，從一下飛機看到的車水馬龍，就可以感受到上海蓬勃的生機與活力，且相較於新創團隊在台灣融資不易，大陸在政策和創新創業環境發展下，不只具市場前景，也是資金的匯聚基地，適合在醫療、人工智慧、半導體、金融科技、文化創意等新興領域身懷絕技的台青，前來發展。他也提到，透過青年實際交流往來，相信也能協助未來的兩岸關係，往好的方向發展。

而對於日前媒體報導，連勝文下個月的北京行。連勝文辦公室透露，時間已經敲定日期為6月4日至7日，以「兩岸暨跨境創新創業交流協會」名義率近90名台灣商業代表到國台辦訪問，包括資深作詞人方文山、小米前財務長喻銘鐸均在名單內，同時就大陸公布惠台31項政策內容後，如何進一步協助台青創業團隊交換意見。

而在是否與劉結一會見方面，藍營人士表示，考量劉可能出席福建海峽論壇，因此雖預計將有會晤安排，但實際上是否成真，仍有待近期磋商後才能確認。

據了解，此行還將在大陸國家開發銀行轄下的「中國開發性金融促進協會」牽頭下，召開協助台灣青創團隊媒合資金、尋找戰略夥伴的對接論壇；而後，行程中還將參訪小米、愛奇藝總部；此行還將有國民黨5名中常委參加。

另在18日的活動中，對於媒體提問台北市長選情，以及是否會幫黨內候選人丁守中站台，連勝文僅低調表示，目前沒有這個規畫。不過他強調，他與丁兩人的關係，以及是否協助站台並非重點，重點在「若以扮演好台北市長的角色來說，丁絕對比柯強多了」。

(旺報 )