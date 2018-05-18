通緝犯尋短跳海 勇警救人濕身了

基隆市66歲陳姓男子因涉入傷害案遭通緝，昨（17）日晚間陳男獨自來到東北角海岸，並走向海邊企圖輕生，警方獲報後派人到場，花費九牛二虎之力才把陳男拖上岸強制就醫。（李其樺翻攝）

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瑞濱所警員李衍寬昨（17）日晚間參與救援試圖跳海輕生的陳姓男子，過程中因陳男抗拒，李員手部因此破皮受傷，手機變成「泡湯機」，但他認為，能夠救回民眾生命，ㄧ切都是值得的。（李其樺攝）
基隆市66歲陳姓男子因涉入傷害案遭通緝，昨（17）日晚間陳男獨自來到東北角海岸，並走向海邊企圖輕生，警方獲報後派人到場，花費九牛二虎之力才把陳男拖上岸強制就醫。（李其樺翻攝）

基隆市66歲陳姓男子因涉入傷害案遭通緝，昨（17）日晚間陳男獨自來到東北角海岸，並走向海邊企圖輕生，警方獲報後派人到場，花費九牛二虎之力才把陳男拖上岸強制就醫。過程中多名警員下半身浸泡海水，還有警員手機因此泡湯，對此參與救援的警員表示：「能夠救回一命就值得了！」

新北市瑞芳警分局昨晚7點獲報，在台2線71.5公里昭明宮附近海岸疑似有人要跳海輕生，隨即派出水湳洞所所長胡兩順、瑞濱所警員李衍寬、王瑞復、許紹惟、張影心等多名線上警力到場處理。

當警方到場時，發現陳姓男子已站在海水淹過膝蓋的高度，儘管員警勸說「有甚麼事無法解決，我們可以幫你！」陳男仍不發一語，拿著美工刀與警方僵持，還朝員警潑水。

在僵持一個多小時後，陳男忽然轉身繼續往海裡走去，所長胡兩順見機不可失，奮不顧身衝上前將陳男抱住，並在眾人協助下將男子拉回岸上，此時海水早已超過眾人腰部，因適逢漲潮，水位更一度超過員警胸口，幸好費盡九牛二虎之力，警方才將陳男拖上岸邊。

過程中多名警員全身衣服濕透，還有警員在海中跌倒3次，參與救援的警員李衍寬手機因此「泡湯」，不過他表示「能夠救回民眾生命，ㄧ切都是值得的。 」

事後陳男在警方詢問時，仍拒絕回應為何想不開，但警方將陳男送醫並清查身分時，發現陳男2年前涉入傷害案遭到通緝，依法將陳男移送基隆地檢署偵辦。

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