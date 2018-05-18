中市民政局長周永鴻參選議員 市府：已口頭請辭

2018年05月18日 14:28 中時 盧金足

超黨派聯盟議員陳成添（左起）、段緯宇、吳顯森、陳清龍等人關切周永鴻何時辭職？及開設政治獻金專戶適法性？（盧金足攝）

台中市議會18日進行民政業務質詢，超黨派聯盟議員炮火猛烈，質疑民政局長周永鴻帶職參選，批評周涉行政不中立，帶職參選還以印著「周永鴻與你同行」的名片在潭子、大雅、神岡地區趴趴走拉票。對此，周永鴻表示他已請辭，新聞局長卓冠廷強調，周並未利用職權募款。

市議會第2屆第7次定期會，包括段緯宇、陳清龍、朱元宏、陳成添、洪金福、吳顯森等多名市議員關心周永鴻何時辭職？及開設政治獻金專戶適法性？

民政局長周永鴻將投入第五選區（潭子區、大雅區、神岡區）參選市議員。卓冠廷表示，市長林佳龍考量市政業務交接，請周永鴻任職至5月底；也強調周未利用行政資源進行輔選，開立政治獻金專戶是依法所為，且須依法申報接受查核，不僅是擬參選人的權益，更有助於使競選經費來源透明，周依法辦理申報，並未利用職權募款。

卓冠廷表示，該選區民進黨提名4席、黨內有4人登記，等於同額競選，因此不需要黨內初選，目前黨中央程序也正在進行中，尚未正式提名。周5月初已口頭向市長林佳龍提出請辭，林佳龍考量市府業務量多且繁複，多項業務進行中，請周永鴻任職至5月底再行離職，以利市政交接及辦理相關程序。

卓冠廷指出，周永鴻並未利用行政資源進行輔選動作，政務官參選也有前例，未明訂必須離職的時間點。而開立政治獻金專戶是依法所為，且須依法申報接受查核，不僅是擬參選人的權益，更有助於使競選經費來源透明，周永鴻依法辦理申報，並未利用職權募款，也強調「議員如有質疑，歡迎提出相關證據，依法辦理

」。

(中時 )