6艘才及格 陸雙航母都服役仍有100多天空窗期

2018年05月18日 15:11 中時電子報 楊幼蘭

解放軍第一艘自製航母002艦18日完成首度海試，即將返回大連造船廠碼頭。從002艦的進度來看，最快可望明年服役。有專家認為，它一服役就能形成戰力。

中國大陸海軍不斷向雙航母時代邁進，而新浪網的軍事評論指出，衡量航母戰力的一個重要指標是出航率，也就是一年能有幾天能出動。在解放軍只有遼寧艦一艘航母的時候，基本上是隔幾個月，才會有一次航母出海訓練的報導。

而最長時間，甚至曾有6個月都不見遼寧艦報導畫面的狀況。分析指出，雖然002航母服役後，這類狀況會有一定程度的改善，但海軍航母每年的出航率，仍可能無法達到「及格線」。

分析指出，單航母一年的出海時間總共大概是4個月，最長也難以達到半年。這還不算每隔幾年，就要返回造船廠，接受中期維修保養的時間，以及全壽命周期中幾次長達1年的大修時間。因此，說航母是海軍最昂貴的「大玩具」，其實真的不誇張。

不過，航母的海上綜合作戰能力，是其他任何水面戰艦所不能比的，因此各國海軍只要能力，都會謀求擁有航母。如果要保證平均一年之中每天都能有航母可用，最低標準，也就是所謂的及格線，廣泛一直都認為是3艘。也就是一艘出海作戰部署，一艘進行恢復性訓練，另一艘則在造船廠接受維修保養。

然而，對中國大陸海軍來說，最少3艘航母的及格線卻不適用。分析指出，哪怕能隨時保持有一艘航母可用，卻也只能保證一個海上方向。從解放軍面對的海上安全形勢來看，必須同時兼顧東海、南海兩個方向。也因此，解放軍航母數量的及格線不是3艘，而應該是6艘。因為唯有這樣，才能保證隨時能有兩艘航母出海部署。

分析認為，中國大陸海軍在擁有雙航母之後，一年能出動航母的時間，常態化下只有8個月，也就是240多天。而剩下的4個月，也就是120多天，仍然會面臨兩艘航母不是在船廠維修，就是在碼頭進行恢復性岸基訓練的狀況。

同樣的，就算擁有10艘10萬噸超級航母，並正在海試「福特」號航母的美國海軍也沒輒。由於要管的海域太多，美軍航母數量的及格線就是12艘。也就是說，他們要保證隨時能出動4艘航母，才能滿足在太平洋、印度洋，大西洋與地中海海域的任務需求。

分析指出，北京已直言，西太平洋與印度洋是位於利益核心的兩大海域。一旦台海出現緊急狀況，台灣南北兩端都需要有航母戰鬥群，才能在最大程度上保障戰區制空權和制海權，因此要隨時能出動兩艘航母。不過換算開來，中國海軍至少必須擁有6艘航母，才能達到及格狀態。

(中時電子報)