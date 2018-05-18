少子化危機 中市議員籲推動平價托育

2018年05月18日 15:26 中時 盧金足

行政院為少子化「催生」，針對未送托、未領取育嬰留停津貼且所得稅率未達20％家庭，0歲到2歲的幼兒發放每月2500元育兒津貼，議員18日在民政質詢時，關切經費來源，社會局長呂建德表示，為此，台中市每年負擔約10億元，中央補助85％，約8.5億元，市府自籌15％編列1.5億元，目前台中財政穩健，會全力推動；另外台中補助生育，一胎1萬，雙胞胎3萬，三胞胎每胎2萬，相對優渥，鼓勵市民生育，逐步化解少子化危機。

台中市議會18日召開民政委員會業務質詢議，市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、翁美春、曾朝榮、江肇國等人關心市府加強托育資源推動情形，以及育兒津貼是否造成財政負擔，希望市府具體有效整合中央資源推動平價托育，逐步化解少子化危機。

邱素貞表示，根據統計，台灣地區去年新生兒少於20萬人，如果少子女化趨勢不改，2025年台灣人口將轉為負成長，2035年將跌破2000萬人，對此，中央提出包括擴大公共化教保服務量、建置「準公共化」教保服務機制、擴大發放育兒津貼，市府對此如何具體有效整合中央資源推動平價托育？她也關心台中目前托育資源是否足夠?

社會局長呂建德指出，他2006年曾撰寫「少子化白皮書」，其實全世界先進國家皆面臨少子化的問題，主要因為現代女性能力越來越強，勞動比例越來越高，但必須面臨家庭與工作兩頭燒，為讓父母安心工作兼顧家庭，市長林佳龍全力推動幼托照顧服務措施，包括嬰幼兒托育補助，並於全市各區加速設置托育中心。

目前台中市托嬰中心數量為137家，核准收托4849人；居家托育人員3942人，估計收托7884人，二者合計可收托1萬2733名嬰幼兒。按目前實際送托情形，應尚約有3000個收托名額，托育資源足夠。

另外，針對扶養孩子，中央已訂定全國性補助政策，針對未送托、未領取育嬰留停津貼且所得稅率未達20％之家庭內的0歲到2歲的幼兒發放每月2500元育兒津貼。市府也推動0到6歲「托育一條龍」政策，補助送托保母、托嬰中心托育費用，2歲以上幼兒就讀公立幼兒園免學費、私立幼兒園每年補助3萬元等政策，使0至6歲幼童獲得完整照顧。

邱素貞、陳淑華、翁美春關心育兒津貼是否造成財政負擔問題？呂建德表示，針對0到2歲編列育兒津貼每年負擔約10億元，中央補助約8.5億元，市府自籌15%編列1.5億元，目前台中財政穩健，會全力推動；另外台中補助生育，一胎1萬，雙胞胎3萬，三胞胎每胎2萬，相對優渥，盼藉此鼓勵市民生育，逐步化解少子化危機。

邱素貞也關心中央補助私托業者，業者恐怕巧立名目，增設許多收費項目，市府如何把關？對此，呂建德說，台中市協力托嬰中心都有價格管制，考量物價指數與增減幅度有所適度調整，且經政府核可規定的幼托服務項目才能收費，藉此加以把關。

謝明源盼市府建立平價化、優質化的「社區型公托家園」，解決少子化問題。

對此，呂建德表示，「社區型公托家園」強調「三名保母照顧十位嬰幼兒」，兼有居家式托育（保母）及機構式托育（托嬰中心）的優勢，小規模但多機能，市府盤點學校閒置空間作為托育資源，計畫設置4處「社區型公托家園」，擇定既有托育資源相對缺乏的地區，尋覓適合的場地辦理。

呂建德指出，目前暫定為東區、北區、北屯及梧棲。設置2處，108年設置2處，計畫總需求為2,280萬元，申請中央補助1380萬元，自籌900萬元。目前107年已獲中央核定東區、北區2處。市府針對該兩處公共托育家園已經發包，配合學校暑假加速動工，預計九月就可開幕。

此外，針對陳淑華建議市府跨局處組成「提振生育政策小組」，副市長張光瑤表示，將廣泛蒐集各界意見，也請議員提供相關建議，一同來研擬相關配套加以推動。

(中時 )