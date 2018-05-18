紐約時裝區廣場 剛柔並濟永續環保的「重生」

2018年05月18日 14:49 中時電子報 龔邦華

紐約時裝特區的廣場， 出現了台灣藝術家康木祥的作品。 七座造型不同的雕塑， 引來許多紐約客的注目。 許多經過的人忍不住近距離觀看，然後用手觸摸材質。 「哇！這是鋼纜耶 ！」一位紐約客說。 另一位在附近大樓工作的藍領階級， 特別走到作品前面拍照。 他說 ：「這太天才了！我從來沒有想到電梯的鋼索可以化身成這樣的藝術品。」

一切彷彿是天注定。 康木祥在台北101大樓有個工作室， 在偶然的機會， 得知有一批退役的鋼索，然後他想， 如果能把這些鋼纜重生， 做成藝術品不是很好嗎?

把鋼化成繞指柔， 這可不是一個簡單的過程。 鋼索因為運作了六年， 表面許許多多的油汙， 要先把它洗乾淨， 然後要將它軟化。 內部架好雛型之後， 才能夠用一整條的鋼纜下去雕塑。 最難的部分就是轉折， 如何轉進， 如何轉出， 「那是一個最痛的過程， 有如人生一樣」。康木祥說。

康木祥是一位很有天分的藝術家， 同時也很會表達想法， 常有神來之筆。 他在開幕酒會上致詞時說，作品搬到紐約時正好有暴風雨， 在雕塑上仍然上佈滿著雨滴， 有如他苦心創作的淚水， 讓現場許多國外的貴賓發出會心的微笑。

這些鋼纜其實成本很高， 因為必須能夠有能力載運從一樓到最高一樓不過三十七秒的快速電梯， 但是與其轉賣，台北101寧可捐出來做藝術。 因為這不但符合他們對環保的堅持(台北一零一是世界最高的綠建築)， 甚至還開發出一個永續的新概念。

前來紐約參加開幕的台北101董事長周德宇有感而發，他說永續經營不是那麼地有廣大宣傳的效果，但是藝術品就不一樣了。 外界了解到這是世界超高大樓一部份的延伸就很感興趣，也給台北101另外一種聲音與姿態，在世界舞台上強調永續環保的重要。

的確， 環保永續有許多做法。 用退役電纜化身藝術品，是一個最讓外界意想不到，同時可以讓觀看者發自內心讚嘆的重生。 每一件雕塑都有不同的生命力，同時也展現出來自台灣的東方哲學，那就是剛中帶柔 ，柔中帶剛。

在充斥著高樓大廈的紐約街頭，不知有多少電梯在升升降降，我相信沒有太多的人會去想像到鋼纜的潛在能量，但是未來四個月，將會有來自全球各地，許許多多不同背景的人，有機會與「重生」相遇，然後自然地體會到重生的驚喜與美麗。

(中時電子報)