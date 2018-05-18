台中市長參選人盧秀燕：秉持台灣女性精神照顧市民

台中市長參選人盧秀燕演講時表示，若當選市長將秉持台灣女性精神照顧台中市民。（陳淑芬攝）

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中時

(16:24更新內文，增加市府說法) 國民黨台中市長參選人盧秀燕18日在演講中表示，台灣職業女性任勞任怨、吃苦耐勞，常兼顧職場與家庭，即使再辛苦，只要家人能被照顧好，就心滿意足。若她當選市長，將秉持台灣女性精神，重視健康、環保及民生經濟等建設，並照顧台中市民。

盧秀燕在18日應中國人壽保險公司台中分公司邀請，以「女人當家」為題發表演講，約有200多人與會聆聽。在台中縣市合併升格後，大台中地區尚未出現女性市長，在場民眾期待未來市長能重視小市民心聲、孩童教育權益及空汙傷害健康等問題。

在大台中市政方面，盧秀燕表示，由於長者的健保費用往往由子女負擔，她提出恢復「有排富」的長者健保給付補助，減輕台中家庭主要工作者的經濟負擔；並率先提出包含「禁止中電北送」等反空汙主張，提出反空污公投，為捍衛台中市民的健康發聲。

盧秀燕表示，她擔任民意代表20年來，問政聚焦民生議題，尤其，台灣加入世界貿易組織（WTO）後，米酒價格飆漲引發民怨，她為全民發聲質詢，成功爭取米酒降價，減輕家庭日常支出負擔；過去汽機車行照駕照必須定期付費換發，相當不便，經她爭取，行照駕照才得以終身免換發。

台中市府新聞局長卓冠廷回應表示，中市目前老人健保費補助政策就是落實排富，過去只要年滿65歲、個人綜合所得稅率在5％以下都可獲補助，補助超過六成，排富效果失靈，市府檢討改革成只補助1萬2千名低收及中低收老人，讓福利政策永續。

卓冠廷說，在防空汙方面，市長林佳龍是30年來首位大砍中火生煤許可量的首長，台中市府採86項空汙防制措施，並促使中火提早新建2座燃氣機組。

(中時 )

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