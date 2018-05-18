瞄準北車人流！統一超北捷M6商場今開幕

2018年05月18日 15:21 工商 劉馥瑜

星巴克M6門市圓弧型造型服務櫃台，加入典藏門市的風格，還有60個座位區。圖／業者提供

北捷M6商場共94坪，除了7-ELEVEN、星巴克，還有日本岩島成麵包、台北知名老店順成蛋糕，共4個櫃位。圖／業者提供

人潮就是錢潮！統一超商全台第48個商場---北捷M6商場今（18）開幕，位於捷運台北車站M6出口，商場共94坪，有7-ELEVEN、星巴克、岩島成麵包、順成蛋糕4個知名品牌櫃位，業者估計，每月可服務450萬人次民眾！

統一超目前全台48個商場，分別位於交通轉運站、機場、學校、醫院及廠辦等。此次M6商場商場屬於重要交通轉運商場，搶攻轉運商機。北捷M6出口，靠近凱撒飯店、知名港式餐廳添好運等重要地標。

為歡慶開幕，統一超表示，北捷M6商場即日起推出系列活動，包括星巴克今天開幕首日提供試吃、試飲，此外，今起至5月20日，共3天，在7-ELEVEN、順成蛋糕跟岩島成，消費滿199元可參加抽獎，至6月30日止，凡持icash2.0至岩島成麵包及順成蛋糕消費，OPENPOINT點數10倍送。

此次北捷M6商場特色，據業者介紹，7-ELEVEN北車門市以插畫式設計風格，利用木材做出窗景造型，搭配城市及CITY CAFE的場景；星巴克以free style設計風格，圓弧型造型服務櫃台，加入典藏門市風格，還設有60個座位區；另，日本岩島成麵包提供平價好吃的麵包糕點；順成蛋糕除最暢銷核桃桂圓蛋糕、拿破崙(歐式千層派)等伴手禮外，還有新鮮現煮熱騰騰的家常滷味，成為糕點之外的另一選擇。

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