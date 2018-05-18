清大國際志工募太陽能板 東非教育不再斷電

2018年05月18日 15:26 中時 徐養齡

清大國際志工團隊暑假即將遠赴海外服務，18日舉行誓師大會。（徐養齡攝）

18日舉行誓師大會，並展示當地文物。（徐養齡攝）

去年志工團到肯亞為學生上電腦課程。（徐養齡翻攝）

貝里斯志工團在當地指導電腦課程的畫面。（徐養齡翻攝）

「在世界每一個角落種下更多可能！」清華大學國際志工團10餘年來走訪世界偏鄉，致力導入文明資訊，學生們不怕吃苦，只怕沒機會服務，近日將再次啟程，這回專程帶著20片太陽能板，改善友邦貝里斯境內小學「有電燈卻沒電源」的窘境。

清大國際志工團行腳萬里，跨越半個地球，遠赴東非肯亞、坦尚尼亞及貝里斯、馬來西亞服務，今年暑假將第12度出發，帶著400多台募得的二手電腦及獎學金給當地中小學生使用。

坦尚尼亞團志工王長霖、張雁婷表示，東非國家的資源無法與西方世界相提並論，志工團每回都開拔到4、5個村落，不少居民還住在簡易的帳篷裡，生活資源相當匱乏。

沒帶面膜、防曬油等旅遊必備良品，清大國際志工們早有出國不是去玩的覺悟，在氣候、環境普遍較差的非洲國家，利用有限資源引入電腦課程、師資培訓，台灣人用完就丟的二手電腦，反而成為當地人的珍寶，令志工們感觸良多。

肯亞團志工團陳易晴、宋易豪都有赴非洲服務的經驗，住在當地學校或校長家與在地人相處，當地從生活習慣到時制都與台灣不同，只能一切從簡。

他們說，資源不足問題是肯亞的當務之急，舉例而言，走在當地街道上就可以輕易發現有電線桿卻沒有電線的「特殊景觀」，可以想像孩子們成長、學習遇到的困境，陳易晴感慨說，如今可以因為眾人的努力，而讓孩子門擁有更美好的明天，再苦都值得。

貝里斯團志工黃正太則說，當地小學多以發電機發電，導致電源供應相當不穩定，此行除了帶去百台二手桌、筆電，另募集20片太陽能板，將提供4所小學使用，每片能發電250瓦，可確保學生們照明充足。

(中時 )