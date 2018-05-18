村上春樹改編電影《燃燒烈愛》 刷新坎城影展場刊評分歷史新高

《燃燒烈愛》坎城獲好評。華聯國際提供

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時報周刊

由韓國青龍獎最年輕影帝劉亞仁、《陰屍路》亞裔巨星史蒂芬元，以及從千人中海選脫穎而出的新人全鍾淑共同主演，並由韓國大師級導演 李滄東 執導的電影《燃燒烈愛》，入圍本屆坎城影展競賽片，昨日在Screen Daily中也創下3.8的高分紀錄，該分數是坎城影展場刊成立評分制度以來最高分，刷新2016年保持3.6分最高紀錄的好評大作＜顛父人生＞，不只是今年最高分，更是有史以來最高分。

Screen Daily屬於四星制，《燃燒烈愛》在10個權威影評人中，有7個給了滿分四星，只有3位沒給到滿分，但還是給了相當高的三星，可說是一面倒的好評，分數公布後也湧入大批網友表示：「是公認的好電影無誤！」、「李滄東導演的作品真的是從來都不讓人失望！」，以李滄東與劉亞仁的組合，給予“見證歷史”的高評價。

《燃燒烈愛》改編自村上春樹短篇小說集，講述生活圈完全沒有交集的兩個極端男人鍾秀（劉亞仁飾）、班（史蒂芬元 飾）和女主角海美（全鍾淑 飾）之間發生這部電影是的故事。訪問中導演 李滄東也提及這是一部給年輕人看的電影，三位演員對於與導演的第一次合作也都表示非常開心，劉亞仁甚至說：「在開拍過程中，我常常覺得導演在現場就像神一般的存在。」

改編村上春樹短篇小說關係，李滄東也形容《燃燒烈愛》給人的感覺可能是很曖昧的，但這部電影裡包含了這個時代的現實，表示：「雖然還是有些無法現在解釋的，但『神秘』本身也是影片中的一個重要主題。」到底三位男女主角的情慾糾纏，會有什麼令人無法預期的震撼發展？眾多記者問起的劉亞仁角色勁爆舉止又是什麼...懸疑又緊揪人心的緊迫感，會讓觀眾忍不住好奇並在結束後感到強大後座力重擊。

坎城放映結束後，對於電影中謎題的種種提問，導演李滄東也語帶玄機的留下最後的線索，希望觀眾在上映後可以到戲院找尋答案。《燃燒烈愛》由華聯國際發行，6月29日台灣上映。

(時報周刊)

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