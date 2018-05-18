漫才少爺深耕台灣 返日被當日文很好的台灣人

漫才少爺在台工作3年，日文竟有些退化。17Media提供

友善列印
時報周刊

日本吉本興業旗下搞笑團體「漫才少爺」，自2015年起長住台灣，來台生活已滿3年，三木奮和太田拓郎兩位搭檔，今年積極嘗試各項新挑戰，3月底以漫才表演站上大港開唱舞台，近來又挑戰直播主持17直播猜謎益智節目《17Q》的日文場。

主持《17Q》對漫才少爺是很新鮮嘗試，透過直播帶著日本參加網友答題搶獎金，與觀眾之間互動的直接快速程度令他們驚訝，剛開始觀眾攻擊性的留言不少，例如「不要男生給我美女，你們誰啊？搞笑來看看啊！好吵啊快閉嘴！」

三木和太田坦言剛看到有點被嚇到，但也勾起他們對直播的好奇，近來試著參與朋友的直播甚至考慮經營自己的直播頻道，幾次主持下來，漫才少爺選擇不跟攻擊的觀眾生氣，對一些激進的酸言酸語他們冷處理笑笑帶過，漸漸地會跟他們打招呼甚至幫他們回應酸言的觀眾開始變多，還有台灣觀眾跨區參加日文場《17Q》跟他們互動，他們還說有機會希望能挑戰主持中文場，對他們的中文程度是很好的考驗。

漫才少爺記得剛來台時，連點一杯珍珠奶茶都很困難，現在已經非常習慣台灣的生活，臭豆腐，苦茶都不可怕了，逛夜市還會自己買臭豆腐吃，連他們的漫才段子都融入不少台式笑點，他們清楚感覺自己已不像一般日本觀光客，九份，鼎泰豐這些地方，現在都是陪來台觀光的朋友當導遊才會去，日本朋友會羨慕說：「好好吼，常常可以吃鼎泰豐。」他們說：「才沒有常吃鼎泰豐，如果想吃小籠包還有很多其他選擇。」

努力學中文，在台打拚發展，三木和太田都覺得自己日文似乎有點退步，兩人近期回日本工作，竟然都常被當成是「日文很好的台灣人」，太田被說：「你日文講得真好，學多久了？怎麼學的？」三木則碰到計程車司機說：「你日文已經講得不錯，可以再加強一點，加油！」

(時報周刊)

村上春樹改編電影《燃燒烈愛》 … 3億房產送女友年初傳情變 信難得…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。