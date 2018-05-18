漫才少爺深耕台灣 返日被當日文很好的台灣人

2018年05月18日 15:17 時報周刊 張毓琪

日本吉本興業旗下搞笑團體「漫才少爺」，自2015年起長住台灣，來台生活已滿3年，三木奮和太田拓郎兩位搭檔，今年積極嘗試各項新挑戰，3月底以漫才表演站上大港開唱舞台，近來又挑戰直播主持17直播猜謎益智節目《17Q》的日文場。

主持《17Q》對漫才少爺是很新鮮嘗試，透過直播帶著日本參加網友答題搶獎金，與觀眾之間互動的直接快速程度令他們驚訝，剛開始觀眾攻擊性的留言不少，例如「不要男生給我美女，你們誰啊？搞笑來看看啊！好吵啊快閉嘴！」

三木和太田坦言剛看到有點被嚇到，但也勾起他們對直播的好奇，近來試著參與朋友的直播甚至考慮經營自己的直播頻道，幾次主持下來，漫才少爺選擇不跟攻擊的觀眾生氣，對一些激進的酸言酸語他們冷處理笑笑帶過，漸漸地會跟他們打招呼甚至幫他們回應酸言的觀眾開始變多，還有台灣觀眾跨區參加日文場《17Q》跟他們互動，他們還說有機會希望能挑戰主持中文場，對他們的中文程度是很好的考驗。

漫才少爺記得剛來台時，連點一杯珍珠奶茶都很困難，現在已經非常習慣台灣的生活，臭豆腐，苦茶都不可怕了，逛夜市還會自己買臭豆腐吃，連他們的漫才段子都融入不少台式笑點，他們清楚感覺自己已不像一般日本觀光客，九份，鼎泰豐這些地方，現在都是陪來台觀光的朋友當導遊才會去，日本朋友會羨慕說：「好好吼，常常可以吃鼎泰豐。」他們說：「才沒有常吃鼎泰豐，如果想吃小籠包還有很多其他選擇。」

努力學中文，在台打拚發展，三木和太田都覺得自己日文似乎有點退步，兩人近期回日本工作，竟然都常被當成是「日文很好的台灣人」，太田被說：「你日文講得真好，學多久了？怎麼學的？」三木則碰到計程車司機說：「你日文已經講得不錯，可以再加強一點，加油！」

(時報周刊)