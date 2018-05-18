加速拍賣國民黨產？施錦芳挨批：賤賣想圖利誰

2018年05月18日 15:22 旺報 潘維庭

行政執行署台北分署17日拍賣國民黨產，標的是台北市兩間黨工宿舍，底價合計5220萬元，最後無人投標而流標，行政執行署台北分署依慣例暫訂三個月後進行第二次拍賣，但黨產會發言人施錦芳稱「拍賣太慢」，建議在一個月內就重拍。國民黨文傳會副主委唐德明18日質疑，「連續倉促拍賣個幾次，這些國產最後還會剩下多少錢呢？這些被賤賣的國產，最後又會圖利誰呢？」

黨產會發言人施錦芳表示，本次流標就是開拍底價過高所致，「而且拖三個月才要二度拍賣太慢，行政執行署應儘快加速拍賣，國家追討黨產怎能沒有效率？建議在一個月內就重拍。」

唐德明指出，若依照黨產會的行政處分（國民黨正在提起行政訴訟，但行政執行不因訴訟而停止），這些原屬國民黨的黨產，拍賣所得是要收歸國庫的，因此，說這些建物是國產也不為過。但既然是屬於全民的國產，當然拍賣所得愈高，對全民愈有利，如果時間充裕，讓有意購買的人有時間調集資金、準備得更充分，不是更有利於高價賣出以充裕國庫嗎？這也是為什麽要在三個月後才二拍的原因。

不過，唐德明質疑，若依照施錦芳的要求，倉促在一個月內就拍賣，導致再一次流標，依法底價最高又可以打八折，連續倉促拍賣個幾次，這些國產最後還會剩下多少錢呢？這些被賤賣的國產，最後又會圖利誰呢？

唐德明批評，施錦芳公然要求開拍底價不能過高，要求必須儘快加速賣出，甚至直接建議由三個月改成一個月，這種種發言的動機，其實司馬昭之心路人皆知。其一，是想要壓低拍賣底價，好多查封一些國民黨的不動產，讓國民黨的運作在年底選舉時陷入癱瘓，有利於綠營勝選；其二，就是要趕在國民黨所提行政訴訟裁定前，造成既定事實，一方面讓綠營支持者滿意於鬥爭國民黨的成果，一方面讓國民黨疲於奔命地處理點交、安置等拍賣後的作為，以分散國民黨在處理選舉事務上的能量。

唐德明稱，「我們要提醒施錦芳發言人，話說出口就像箭離了弦，是收不回來的。公然要求賤賣國產的罪名，已經默默飄揚在妳的頭上了。而且，未來一旦國民黨所提行政訴訟勝訴，申請國賠時，一定會追究妳的責任，屆時希望妳還能保有現在指揮行政執行署的威風。」

(旺報 )