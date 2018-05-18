飛行員未保持安全高度 韓F-15K墜機報告出爐

2018年05月18日 15:26 中時電子報 李靖棠

據韓聯社（Yonhap News）報導，發生在今年4月5日，一架雙座南韓空軍F-15K型戰機（Slam Eagle）在鄰近大邱（Daegu）的漆谷郡（Chilgok）山區墜毀，兩名飛行員雙雙證實罹難。經過一個多月的詳細調查後，韓國空軍今日調查報告出爐，發現墜機主因是人為疏失、飛行員在航行過程中，並未保持安全飛行高度，才會釀成嚴重的死亡事故。

南韓空軍表示，「調查顯示，機上飛行員在飛入雲霧內後，過度專注於保持機身前後範圍的安全，因而忽略了飛機的飛行高度，他並沒有意識到自己正在下降、且錯失的調整下降角度的時間。故我們認為，此次墜機事故原因，是飛行員本身誤判現場狀況造成的。」很可惜的是，兩名飛行員都僅有20多歲，本是南韓空軍重要的戰力之一。

南韓空軍主力戰機之一：F-15K型。（圖/南韓空軍）

由麥道（McDonnell Douglas）公司得標，F-15戰機於1972年首次試飛成功，並於2年後交付美軍服役。除了美國空軍外，F-15戰機亦出口至日本、以色列、韓國、新加坡與沙烏地等國，雖有後繼者F-22戰機（F-22 Raptor），但受限於其生產數量過少，F-15仍是美國與多個盟友的主要戰力之一。

Funeral for two ROKAF pilots, who lost their lives by a crash of F-15K fighter on April 5 (Thursday), was held; attended by ROK Defense Minister and Air Force Chief of Staff.



WE SALUTE THEM. #RIP pic.twitter.com/AH0EOFjHHD — Kim Jae Yeop (@KimJYeop) 2018年4月7日

South Korean F-15K crash kill two onboard pilots https://t.co/duKUHFfcid #avgeek pic.twitter.com/qICNh2H3B5 — Aviation Analysis Wg (@avianalysiswing) 2018年4月5日

南韓使用的K型改良版，是以美軍E型打擊鷹（F-15E Strike Eagle）雙座版本為基礎。極速可達2.5馬赫、最多可搭載3個副油箱，最大航程約為3100浬。可掛載7,300公斤的武器，包含AIM-9響尾蛇飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈或是核子彈頭。並因韓國要求，K型戰機還包含發射反艦飛彈和追蹤船艦的功能。

(中時電子報)