中市民政局長請辭 藍議員怒趕出議事堂

2018年05月18日 15:25 中時 盧金足

民政局周永鴻解釋自己開立政治獻金專戶是依法所為，且須依法申報接受查核。（盧金足攝）

議會主席洪金福裁決民政局長離開議場，民政局周永鴻以「尊重議會」馬上起身離開議事堂。（盧金足攝）

國民黨議員楊正中抨擊民政局長周永鴻，主管選舉業務，未利益迴避，要求他立即離開議場，高喊「你出去！現在就出去！」（盧金足攝）

台中市議會18日進行民政業務質詢，國民黨及超黨派聯盟議員炮火猛烈，質疑民政局長周永鴻帶職參選，批評周涉行政不中立，市議員楊正中以周永鴻既已請辭，只做到5月底，現在允諾要做的建設和業務沒有保證，6月開始總質詢，豈不是開空頭支票，當場趕周永鴻離開議事堂，高喊「你出去！」周雖解釋募款賬號的合法性，但主席洪金福裁決「請周永鴻局長出去」，周永鴻以「尊重議會」隨即離開議事堂。

議會第2屆第7次定期會，包括段緯宇、陳清龍、朱元宏、陳成添、洪金福、吳顯森等多名市議員質疑周永鴻以印著「周永鴻與你同行」名片，在潭子、大雅、神岡地區趴趴走拉票，說已口頭請辭，到底何時辭職？及開設政治獻金專戶適法性？

楊正中則以既然林佳龍要周永鴻做到5月底，順利交接業務，再來6月要市政總質詢，現在周所允諾的業務和計畫，有何保證？而且民政局主管選舉業務，不曉得利益迴避，還擔任民政局長，要求他立即離開議場，還激動高喊「你出去！現在就出去！」

周永鴻站起來解釋，對楊正中說，「你不懂法律」，強調並未利用行政資源進行輔選動作，政務官參選也有前例，未明訂必須離職的時間點，開立政治獻金專戶是依法所為，且須依法申報接受查核，不僅是擬參選人的權益，更有助於使競選經費來源透明，他依法辦理申報，並未利用職權募款。

周永鴻這句「你不懂法律」更引發楊正中不滿，楊正中回嗆「你說我不懂法律？」強力要求周永鴻離開議事堂，氣氛火爆。

最後在主席裁決「請周局長離開議場」，周永鴻隨即起身離席，他在會後受訪時表示，前陣子母喪，為處理母親後事，那有心情和時間跑選舉，強調自己依法絕不會違法。

新聞局長卓冠廷表示，市長林佳龍考量市政業務交接，請周永鴻任職至5月底；周未利用行政資源進行輔選，開立政治獻金專戶是依法所為，且須依法申報接受查核，不僅是擬參選人的權益，更有助於使競選經費來源透明，周依法辦理申報，並未利用職權募款。

(中時 )